選前刺激法案落空 市場觀望氣氛濃

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國總統提前投票人數踴躍，兩方戰況拉鋸，美國耐久財訂單成長 1.9%，優於預期，美國第三季 GDP 成長率來到 33.1%，選前刺激法案落空令市場失望，美股下跌 5.6%；

2. 歐洲儘管基本面數字轉佳，但疫情持續惡化，包含德國、法國和英國等國都重新宣布封鎖措施，打擊市場信心，歐洲央行於週四暗示年底可能將加碼刺激，歐股下跌 7.5%。

新興市場

1. 中國在五中全會奠定十四五目標，強調經濟發展與科技建設，央行面對近期人民幣強勢的漲幅，宣布淡出自 2017 年引進的逆週期因子，中國官方非製造業 PMI 上升至 56.2，中國股市小幅下跌 0.7%；

2. 巴西失業率攀升至 14.4%，超出市場預期，且通貨膨脹率升至 20.93%，拉美股市下跌 8.2%。

債券市場

1. 市場預期美國總統大選後將帶來更多刺激方案，拉高美國政府公債殖利率，然而在疫情與刺激法案未果的逆風抵銷下，美國政府債券發揮抗跌性，維持平盤；

2. 全球股市下跌，全球高收益、新興市場債券利差擴大，分別下跌 1.3%、0.8%。

原物料、匯率

1. 恐慌指數跳升至 38，避險情緒推升美元指數上漲 1.4%，金價回落至 1878.8 盎司 / 美元，單週下跌 1.2%；

2. 多國政府被迫重採封鎖措施、原油庫存增加 430 萬桶，遠遠超出預期的 120 萬桶，石油價格下跌 10.2%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2020/11/02（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/10/30）

資料來源: Bloomberg，2020/11/02（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/10/30）

三大市場關鍵事件及分析

1. 美國大選勝負難料

儘管全國民調與賭盤都顯示拜登勝券在握，但若把各州選舉人票數分開來看，可發現兩人民調差距在誤差範圍內的選舉人票數高達 169 票，勝負要到最後一刻才能分曉。

資料來源：RealClearPolitics.com，「鉅亨買基金」整理，2020/10/29。

2. 歐洲再啟封鎖，服務業慘

歐洲多國每日新增感染人數持續升高，逼迫政府再次升高封鎖程度，與內需關聯較高的服務業採購經理人指數因此下降。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/10/29。

3. 中國五年規劃出爐，投資重點看這

中國五中全會落幕，為未來五年奠定發展方向。未來中國官方將會把心力放在發展獨立研發科技和經濟循環上，科技、內需等相關產業還是未來投資中國的重點。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/11/2。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/10/29。

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