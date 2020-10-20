曾預測1987年黑色星期一的經濟學家 現在關注美國大選的拋售機會

曾在「黑色星期一」之前，預測到美股在 1987 年崩盤的經濟學家，再次對美股提出警告。這次他雖然不那麼悲觀，但認為，選舉情勢的發展可能帶來重大的拋售機會。

1987 年 10 月 19 日對許多投資人來說，是黑暗的一天，當天美股在交易時段重跌逾 20%，引發全球股市動盪，也被稱做「黑色星期一」。

《預測與策略》(Forecasts & Strategies) 一書的主編 Mark Skousen，在這之前的幾個月前，建議客戶全數賣出股票，轉持現金，認為 1987 年當年將見到崩盤。

自 1987 年之後，Skousen 從未再發過「全數賣出」的建議，他表示，讓投資人需要清空全數股票的條件已不再存在。

Skousen 指出，「熔斷機制」的設計，以及更多的政府干預，讓當前的市場更能抵禦崩盤。

而當時，Skousen 表示，人們都太看好股市了，造成市場漲得太快、太高，每個人都在推薦只賺不賠的共同基金，也令他開始持有相反的觀點。他認為，包括電腦交易開始盛行，一旦人們轉為想賣出，就會出現踩踏情況，從而造成崩盤。

他認為，現在，儘管 90% 以上的交易是由電腦生成的，但也可以是政府干預後的結果。今年 3 月，當政府丟個 1 兆美元購買金融資產，股市的算法就變了，結果看到的就是股市 V 型復甦。而熔斷的設計，則幫助免於心理崩潰，避免交易的過度情緒化。

對未來的可能走勢，在選前，Skousen 認為，股市仍然樂觀，但需保持謹慎。

他表示，民意調查顯示，拜登及民主黨可能完全掌握國會與政府，但這可能是個重大的拋售機會。對投資人來說，拜登不是好朋友，他準備消除長期資本利得稅減免，投資人必須將 40% 的利潤交給政府。

因此，對於已經大賺的投資者，將會把握機會及早賣出，來爭取稅金是 23% 而不是 40%，從而造成股市的重大賣壓。