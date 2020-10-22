印度宣布恢復多數現有簽證 允許海外人士入境 旅遊除外

為促進商業交流、逐步開放經濟，印度內政部 (MHA) 週四 (22 日) 宣布恢復印度海外公民 (OCI)、PIO(persons of Indian origin) 卡持有人，以及現有的海外人士簽證，允許上述資格人士藉由授權的空、海路以及移民檢查站入境印度。

不過，最新措施僅允許海外人士基於商務、會議、就業、學習、研究目的前往印度，電子、旅遊和醫療簽證尚不予簽發，持有過期簽證的人也可再次申請。

此外，定期的國際航班仍暫不開放，欲入境的海外人士可透過其他選項，包含印度政府遣返計劃下的航班、航空旅遊氣泡協議 (air-bubble agreements)、私人包機或是船班等，且須嚴格遵守檢疫等相關準則。

因國內疫情急速攀升，印度自 3 月底起實施全國性封鎖，直到今年 6 月，為促進經濟復甦而逐步解除，由於企業營運受限以及失業率飆升，印度第 2 季經濟大幅萎縮近 24%，為 1996 年有紀錄以來最大跌幅。

在國內新冠肺炎單日確診數自上月的將近 10 萬人，減半至約 5.5 萬人左右後，印度政府做出這項令人意外的決定。目前，印度的新冠肺炎累計確診數仍高居全球第二，達 770 萬例，僅次於美國。