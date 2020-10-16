墨比爾斯：大選結果若出現爭端 美股將陷入真正麻煩

Mobius Capital Partners 創辦合夥人、著名新興市場投資者墨比爾斯 (Mark Mobius) 週五 (16 日) 警告，美國總統大選若出現有爭議的結果，可能導致股市大幅下滑。

墨比爾斯表示，這是個「真正的問題」，可能在大選後幾個月內帶來股市動盪。

墨比爾斯指出，如果真的發生這種情況，對投資人來說會很麻煩，市場不會喜歡這樣，因此將出現真正的重大回調或急速下挫，因此，這會是非常大的問題。

美國總統川普先前一再指控郵寄投票有作票的空間，又不願承諾和平接受選舉結果，使市場憂心，如果最後出現候選人拒絕讓步，或是對結果的合法性質疑，可能造成權力混亂。

墨比爾斯認為，要是出現這種爭議結果，市場會下跌多少，將取決於爭議的持續時間。他解釋說，如果將爭端提交至最高法院，會使勝出的過程更具不確定性，從而引來市場的厭惡。

為了應對此類狀況，墨比爾斯表示，他投資了在一定程度上，不受經濟衰退打擊的公司。他表示，這代表著這家企業資產負債表強勁，可以維持或增加對產品及服務的需求。

墨比爾斯認為，整體而言，如果川普獲勝，將是更有利市場的結果，因為川普承諾會大幅度減稅，而民主黨陣營則考慮對富人和公司加稅。

此外，墨比爾斯表示，他一直在台灣及南韓進行「相當大」的投資，特別是在科技上提供關鍵技術的企業。他說，隨著愈來愈多在科技上的應用，對半導體及積體電路的需求將會成長。他特別看好蘋概股，並表明自己正在研究 iPhone 或 iPad 的關鍵零件供應商。

對於美中爭議，墨比爾斯反而認為不必過於擔心，因為即使有貿易限制，對美國及中國來說，都有持續進行貿易的必要。