〈美股盤後〉新刺激法案談判持續拉鋸 四大指數小跌作收

週三 (21 日) 美眾議院長佩洛西對白宮設下的談判期限已過，新刺激法案仍沒共識，儘管佩洛西對談判前景抱持樂觀，華爾街依舊繼續觀望，受油價下滑影響，能源股領跌，四大指數終場小跌作收。

美國眾議院長佩洛西與白宮對新刺激法案的談判持續進行。佩洛西週三表示：「我們顯然希望在 11 月 3 日之前達成協議，美國總統川普可能不得不說服參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 來支持這項協議。」

共和黨參議員麥康奈爾表示不太希望支持大規模的刺激計劃，主推 5,000 億美元的緊縮救濟法案，但遭民主黨反對，參議院共和黨未能獲得足夠的選票。白宮辦公廳主任梅多斯 (Mark Meadows) 表示，離達成協議仍相距遙遠，仍有許多問題需要解決。

聯準會週三釋出最新地區經濟《褐皮書》報告，各區經濟前景普遍表示樂觀或樂觀，但不確定性很大。製造業以適度增長，消費者支出提高，但一些地區表示零售支出開始趨於穩定，許多地區的商業房地產市場持續惡化。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 4080 萬例，死亡數突破 112 萬例。美國累計確診超過 827 萬例，累計死亡數超過 22.1 萬。

週三 (21 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 97.97 點，或 0.35%，收 28,210.82 點。

標普 500 指數下跌 8.40 點，或 0.24%，收 3,434.72 點。

那斯達克指數下跌 31.80 點，或 0.28%，收 11,484.69 點。

費城半導體指數下跌 18.56 點，或 0.78%，收 2,367.26 點。

標普 11 大板塊 9 大板塊收低，能源、工業與非必需消費品領跌，僅通訊服務、必需消費品收高。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.54%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.070%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.00%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.25%；臉書 (FB-US) 上漲 4.17%。

道瓊成分股多收黑。旅行家 (TRV-US) 上漲 5.83%；高盛 (GS-US) 下跌 2.46%；IBM (IBM-US) 下跌 1.97%；美國運通 (AXP-US) 下跌 1.66%；波音 (BA-US) 下跌 2.02%。

費半連續七個交易日走低。AMD (AMD-US) 下跌 2.89%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.13%；美光 (MU-US) 下跌 0.41%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.88%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.19%；德儀 (TXN-US) 下跌 3.12%。

台股 ADR 以日月光表現最佳。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.74%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.70%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.92%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.46%。

焦點個股消息

巴西衛生部門表示，英國製藥巨頭阿斯利康 (AZN-US) 新冠疫苗受試者死亡，阿斯利康的股價下跌了 1.81%。

(圖片：AFP)

PayPal (PYPL-US) 已正式進入加密貨幣市場，宣布客戶能使用其 PayPal 帳戶買賣比特幣和其他虛擬貨幣，激勵其股價上漲 5.50%。

社交網路公司 Snap (SNAP-US) 上漲 28.30%，創歷史新高，該公司第三季獲利驚人。經調整每股純益 (EPS) 為 1 美分，優於華爾街預期的虧損 5 美分，營收為 6.79 億美元，亦優於預期。

Pinterest (PINS-US) 上漲 8.96%，高盛與美國銀行升評 Pinterest，主因是 Snap 強勁的財報結果 是 Pinterest 廣告需求的一個好兆頭。

由於未能達到華爾街對第三季獲利和新增訂閱戶的預期，Netflix (NFLX-US) 下跌 6.92% 至每股 489.05 美元。

華爾街分析

Nationwide 投資研究主管 Mark Hackett 表示：「你看今天的交易表現，就像拿著雷射筆逗貓，佩洛西一下出來說，她對這協議前景感到樂觀，但兩分鐘後又說，她認為該協議不會完成，市場對此做出了反應。投資者關注的是閃亮亮的目標，即新刺激法案。」

StoneX 全球市場策略師 Yousef Abbasi 表示，這些談判可能意味著走像死胡同，共和黨參議員已否決任何大規模措施，所有跡象都表明，選前要再度刺激經濟的希望仍非常渺茫。

十年期債市殖利率突破 0.8%，盛寶銀行首席外匯策略師 John Hardy 提到：「債市殖利率的上升表明市場認為刺激法案即將出台，民主黨將在 11 月 3 日的選舉中同時拿下白宮和參議院。」