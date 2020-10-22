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〈財報〉科林獲利營收加速成長、財測優預期 盤後股價仍走低

〈財報〉科林財報、財測優預期 盤後股價仍走低 (圖:AFP)
〈財報〉科林財報、財測優預期 盤後股價仍走低 (圖:AFP)

半導體設備大廠科林研發 (Lam Research)(LRCX-US) 周三 (21 日) 盤後公布會計年度第 1 季財報，獲利、營收連續四季加速攀升，本季營收優於市場預期，盤後股價卻開高走低。

科林周三收盤漲 0.84% 至每股 366.62 美元，盤後公布財報後一度上漲 1.5%，隨後翻黑走低，下挫 1.5%。

科林股價走勢。來源: Google
科林股價走勢。來源: Google

科林股價今年來上漲 26%，跑贏美股大盤標普 500 指數同期 6.5% 的漲幅。

Q1(9 月 27 日止) 財報關鍵數據

基於 GAAP

  • 營收：31.8 億美元 
  • 毛利率：47.4%
  • 營業利益率：30.2%  
  • 稀釋後 EPS：5.59 美元 

基於 NON-GAAP

  • 營收：31.8 億美元 vs. 31.1 億美元 (FactSet 預測)
  • 毛利率：47.5%
  • 營業利益率：31.1%  vs. 29.5%(共識預期)
  • 稀釋後 EPS：5.67 美元 vs. 5.2 美元 (FactSet 預測) 
營收占比依區域區分
  • 中國：37%
  • 南韓：24%
  • 台灣：14%
  • 日本：12%
  • 東南亞：7%
  • 美國：4%
  • 歐洲：2%

科林上季淨利為 8.235 億美元，調整後 EPS 為 5.67 美元，優於市場預期的 5.2 美元，營收成長 47%，從去年同期的 21.7 億美元上揚至 31.8 億美元，也高於市場預估的 31.1 億美元

過去四季當中，科林的 EPS 有三季表現優於市場預期，此外，這也是獲利、營收連續第四季加速成長。

以部門區分，上季系統部門營收 21.5 億美元，顧客支援與其他部門的營收為 10.3 億美元

科林執行長 Tim Archer 表示，9 月為止一季的營收和獲利表現突出，強勁的營運確保公司滿足顧客的需求，並為實現長期成長目標的奠定堅實基礎。

Q2 財測關鍵數據
  • 調整後 EPS：5.2-6.0 美元 vs. 5.16 美元 (分析師預測) 
  • 營收：31-35 億美元 vs. 30.8 億美元 (分析師預測)

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