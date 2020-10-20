第二波新冠肺炎疫情擔憂加劇 油價連4日下跌

據報導，石油價格在週二 (20 日) 已連續四日下滑，主因來自於全球新冠肺炎 (COVID-19) 新增病例數的激增抑制了石油需求復甦的希望，此外，利比亞石油產量成長也使得供應量增加。

布蘭特原油期貨價格在週二下跌 0.8% 至每桶 42.30 美元。美國基準西德克薩斯中質原油 (WTI) 期貨則下跌 0.6%，報每桶 40.57 美元。

截至本週一，全球新冠肺炎病例數已經突破了 4000 萬例，歐洲和北美第二波疫情的爆發，帶來了新的防疫限制措施。

Rystad Energy 的石油市場分析師 Louise Dickson 表示：「自 4 月以來，石油需求出現了奇蹟般的復甦，目前已達到疫情前水平的 92% 左右，但是現在就說疫情對石油需求的破壞已經結束還為時過早。」

由於對於新一波疫情的憂慮，石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟友國在週一承諾，將採取行動以支持石油市場。根據先前的協定，到 12 月為止，OPEC + 將減產 770 萬桶 / 日，隨後在 1 月份將減產量削減至 580 萬桶 / 日。不過，有三位來自產油國的知情人士表示，從 1 月份開始增產的計畫可能會被逆轉。

澳洲聯邦銀行大宗商品分析師 Vivek Dhar 在一份報告中表示：「我們認為石油市場無法吸收 OPEC + 預期從 2021 年 1 月 1 日起重新增加的約 2% 的全球石油供應量。利比亞石油產量的增加也加劇了供應過剩的擔憂。」

國際能源署 (IEA) 在先前表示，全球石油消費量在今年史無前例的下跌 8% 之後，如果明年疫情得到控制，則需求有望在 2023 年恢復到疫情前的水準。不過，即使是在這種樂觀前景下，疫情也將會帶來持久的影響。IEA 強調，全球石油需求將在 2030 年左右進入停滯期，需求觸頂的水準將低於去年的預測。