〈能源盤後〉OPEC+僅「鼓勵」未達標國再努力減產 疫情加速擴散 原油收低

週一 (19 日) 交易，原油期貨價格溫和收低，雖然 OPEC+ JMMC 會議重申減產承諾，並「鼓勵」一些生產國充分補償先前超額的生產量，但原油仍未找到支撐力。

沙烏地阿拉伯能源部長 Abdulaziz 王儲稱，OPEC + 具有適應石油市場變化的「靈活性」，願意採取必要措施以重新平衡市場，原油價格因應此語短暫上漲。

但 Abdulaziz 也承認，OPEC + 還得再努力，才能讓某些國家完全補回先前過度生產的配額。

在 JMMC 會議上，俄羅斯能源部長 Alexander Novak 表示，石油市場「看到了很多不確定性，使我們無法返回危機前的水準。」他也形容當前市場「極端動盪。」

然而，俄羅斯並未完全遵守減產配額，根據 S&P Global Platts 調查，俄羅斯今年 9 月產量為 910 萬桶 / 日，其生產量配額僅 899.3 萬桶 / 日，因此達成率僅 95%。

JMMC 雖非決策機構，但會向 OPEC 提供有關如何最佳平衡市場的建議。下一次 JMMC 會議將於 11 月 17 日舉行，OPEC 會議和 OPEC + 會議將於 11 月 30 日至 12 月 1 日舉行。

石油交易者也關注到，美國和歐洲新冠新增感染速度加快，挫傷能源需求前景，使原油價格承壓。

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 5 美分或近 0.1%，收每桶 40.83 美元。此期貨將於週二收盤到期。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 31 美分或 0.7%，收每桶 42.62 美元。

ING 大宗商品全球負責人 Warren Patterson 表示，新冠確診人數再次增加，以及需求復甦停滯，促使大眾呼籲 OPEC + 取消自 1 月 1 日起將減產規模自現行的 770 萬桶 / 日縮減至 580 萬桶 / 日之計畫。

「但由於 JMMC 僅有少數幾個 OPEC + 成員組成，所以我們得等到 11 月底和 12 月 1 日全員會議才能看到具體的決定。」

根據約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）匯總的數據，週一全球新冠確診人數已超過 4000 萬人，死亡人數上升至 110 萬人。《華爾街日報》報導，美國確診人數下降至 5 萬人以下，為近一週來最低水準，但死亡人數接近 22 萬，以移動平均線來看，傳染速度正在加快。

由於確診人數上升，一些歐洲國家也針對一些活動採取防疫限制。

與此同時，德銀分析師 Eugen Weinberg 報告指出，利比亞產量已自 1 月不到平均 10 萬 / 日的水準，到 9 月時提升至 50 萬桶 / 日，且出口近 40 萬桶 / 日。利比亞不受 OPEC + 減產協議拘束。

「如果該國最大的 Sharara 油田重啟，產油量還可能再進一步大增，目前該處每日產油量約 11 萬桶，但該油田總產能可達 30 萬桶 / 日。」Weinberg 說。

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