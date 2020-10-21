〈能源盤後〉料美庫存下降 美元走貶 原油4日來首見漲 WTI登7週高點

週二 (20 日) 交易，原油期貨價格擺脫早盤跌勢，創 4 個交易日以來的首日收高，WTI 原油期貨收盤價更提高至 7 週來最高。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，11 月交割的 WTI 原油期貨在今日收盤後屆期，以及市場預期美國原油庫存下降，帶來支撐力。

EIA 週三將公布上週原油庫存報告。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週原油庫存下降 190 萬桶，為連續第二週下降。另外，分析師也預期汽油庫存下降 160 萬桶、蒸餾油庫存下降 300 萬桶。

ICE 美元指數下降 0.4%，有利於美元計價的大宗商品價格。

交易最活躍的 12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 64 美分或 1.6%，收每桶 41.70 美元。

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 63 美分或 1.5%，收每桶 41.46 美元。此期貨將於週二收盤到期。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 54 美分或 1.3%，收每桶 43.16 美元。

由於市場持續擔憂新冠病例增加的情形，恐疫情縮限能源需求，因此原油在本日部份交易時間走低。

因應新冠確診人數上升趨勢，近幾日幾個歐洲國家已對企業活動和旅行實施防疫新規範。據《華爾街日報》報導，美國新增確診人數的 7 日移動均線上升至 56007 人，為 8 月 5 日以來最高點。

OPEC 消息

GAIN Capital 市場分析師 Fiona Cincotta 週二報告指出，OPEC + 週一召開的 JMMC 視訊會議「根本沒有平息市場對需求消退和供應過剩的擔憂，因為俄國和沙烏地阿拉伯都沒有透露任何暫緩明年 1 月增產的指示。」

OPEC + 減產協議規劃自 1 月 1 日起將減產規模自現行的 770 萬桶 / 日縮減至 580 萬桶 / 日。

JMMC 週二視訊會議僅重申對減產協議的承諾，並表示將「鼓勵」成員更加努力減產以補償過去的超額生產量，進而重新平衡市場。

總部位於維也納的諮詢公司 JBC Energy 分析報告指出，「由於 JMMC 只敦促成員抱持警惕並積極減產，但各國石油部長卻沒有對 1 月份的生產規模發表言論，顯示各國尚未有決議。JMMC 目前重點仍放在執行已商定的補償性減產，以確保總體上遵循現有協議規定。」

「隨著利比亞供應量增加，整體 OPEC 供應量又更縮限，可能持續是 OPEC 未來幾個月頭疼的理由，到下一次 JMMC 會議 (排定在 11 月中旬) 時，可能要做出一些艱難的決定。」

Flynn 認為，如果市場沒有改善，俄國似乎更願意延長減產時間。關於 OPEC + 減產的未來，俄羅斯能源部長 Alexander Novak 週二受訪時表示，「我們會花一個月時間觀察討論，接著提出我們的立場。」

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