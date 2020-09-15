亞洲國家經濟復甦放緩 OPEC下調今、明兩年全球石油需求預期

石油輸出國家組織 (OPEC) 週一 (14 日) 發布月度報告，因印度及其他亞洲國家經濟復甦低於預期，OPEC 下調今、明兩年全球石油需求預期，並警告明年上半年的需求下行風險仍將居高不下。

根據上述報告，OPEC 預估，2020 全球原油需求將減少 946 萬桶 / 日，平均需求預期達 9020 萬桶 / 日，較上月預期減少 40 萬桶 / 日。

OPEC 表示，受制於新冠肺炎感染情況和潛在疫苗研發進度，需求風險仍居高不下，且持續偏向下行，此外，因部分國家經濟復甦進程和石油需求增長潛力仍處於不確定，尤其是印度在內等亞洲國家。

此外，OPEC 認為，居家辦公和遠程會議的工作型態，將進一步限制運輸燃料需求的恢復情況，意味著明年需求反彈將較原先預期緩慢。

展望未來，OPEC 表示，亞洲石油需求的負面衝擊將持續至 2021 年上半年，預估明年全球石油需求將增長 660 萬 / 日，平均需求預期達到 9690 萬桶 / 日，較上月預期減少約 40 萬桶 / 日。

OPEC + 將在本週四 (17 日) 召開會議討論石油供應政策。此前 OPEC + 預期需求將隨經濟復甦回升，一致同意自 8 月起進入減產協議第二階段，即 12 月前每日減產 770 萬桶。

PVM Oil Associates 高級分析師 Tamas Varga 表示：「由於新冠肺炎感染率再次回升，越來越多國家重啟局部封鎖，進一步阻礙地區經濟增長，加上失業人數未能大幅下滑，導致上週 EIA 公布的月度原油報告令人失望。」