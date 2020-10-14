IEA：石油庫存穩步下降 然新一波疫情恐阻礙需求回升

國際能源署 (IEA) 在週三 (14 日) 發布的報告中表示，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情高峰期間上升的全球石油庫存如今在穩步減少當中，但是第二波疫情正導致需求放緩，恐將影響產油國平衡市場所做的努力。

石油輸出國組織 (OPEC) 及俄羅斯等產油國計劃從 1 月份開始增加 200 萬桶 / 日的原油供應，IEA 也預測，利比亞的停火將使該國的油產量從目前的 30 萬桶 / 日增加到 70 萬桶 / 日。IEA 在月度報告中表示：「市場在未來幾個月內只有有限的空間來消化額外的供應量。」

IEA 表示，OPEC + 目前的減產規模是 770 萬桶 / 日。產油國所做的努力已經顯現出一些成果，油價相對穩定並且庫存大幅下降，全球庫存在第三季減少了 230 萬桶 / 日，預期在第四季將減少 410 萬桶 / 日。

但是，IEA 也表示，由於第二波疫情的爆發和新的防疫封鎖限制，夏季需求反彈的趨勢如今正在放緩。「這無疑使市場對經濟穩步復甦的預期以及對石油需求增長的前景產生懷疑。」IEA 說道。

IEA 表示，全球石油消費量在今年史無前例的下跌 8% 之後，如果明年疫情得到控制，則需求將在 2023 年恢復到疫情前的水準。

不過，即使是在這種樂觀前景下，疫情也將會帶來持久的影響。IEA 強調，全球石油需求將在 2030 年左右進入停滯期，需求觸頂的水準將低於去年的預測。

IEA 執行董事 Fatih Birol 表示：「全球石油需求成長的時代，將在未來十年內終結。」