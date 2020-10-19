疫情復燃恐再打擊石油需求 OPEC+聯盟減產壓力變大

由於擔心全球疫情捲土重來，國際油價於上週五 (16 日) 再次回落，由 OPEC、俄羅斯等組成的 OPEC + 聯盟，可能不得不重新評估新的減產計畫，避免油價再次重挫。

OPEC + 週一 (19 日) 稍後將舉行線上會議，對石油市場做出評估，會前 WTI 油價穩在每桶 41 美元附近，布蘭特原油交易價格接近每桶 43 美元。

根據媒體早先取得的機密文件顯示，OPEC + 擔心第二波疫情重燃，以及利比亞的產量大增，可能導致明年的石油市場過剩。

OPEC 秘書長巴金多 (Mohammad Barkindo) 表示，OPEC + 將為防堵油價的下挫全力以赴，他指出，聯盟將共同合作以發揮最佳效果，確保油價不會陷入歷史性的下挫。

據稱，OPEC 內部的聯合技術委員會，還將於週四開會，審議「最壞情況」，這是上個月未曾做出的行動。一週內兩度開會，在聯盟成立後也很少見，前次這麼密集的會議是 4 月份，當時是為結束沙烏地阿拉伯發起的價格戰。

委員會在 10 月份的會議上表示，全球 COVID-19 病例的復甦，以及未來冬季可能出現的經濟封鎖，可能使經濟和石油需求復甦的風險加大。

聯盟內部擔心，石油供過於求的情況持續，威脅原定減產放寬的計畫。聯盟已經將日產量減產目標，放寬了大約 200 萬桶，而明年預計還要再放寬 190 萬桶。