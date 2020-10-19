台積電資本支出維持高檔 16檔概念股營運吞大補丸

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 第三季財報優於預期，受惠 5G 手機、高效運算動能強勁，先進製程需求暢旺，看好今年美元營收將成長 3 成，全年資本支出更逼近高標 170 億美元。台積電撐起台灣經濟半壁江山，近年更積極扶植本土設備廠，隨著 3 奈米試產、3D 封裝發展腳步加速，16 檔相關供應鏈營運可望大進補。

台積電前段製程主要供應商以艾司摩爾 (ASML)、應材、科林研發、東京威力等歐美日大廠為主，不過，在美中貿易戰、新冠肺炎影響下，近年逐漸加大扶植本土供應鏈的力道，甚至要求這些國際大廠技術移轉給台廠，形成共生共榮的半導體生態圈。

ASML 的 EUV 技術除了可增加電晶體密度外，更能節省時間、加速產品上市，台積電先進製程 6、5 奈米全數採用，設備廠帆宣 (6196-TW) 受惠台積電追單效應，相關設備生產需求暢旺，加上既有的材料代理業務，手上訂單已衝破歷史新高，全年展望樂觀。家登 (3680-TW) 今年出售廠房給台積電，其主要的晶圓載具產品出貨同步擴增，營收優於預期，此外，EUV Pod (光罩盒) 更是台積電獨家供應商，明年出貨續攀高峰。

崇越 (5434-TW) 為台積電先進製程光阻液的最大供應商，今年營收目標從原先預估年增 10% 上調至 15%，全年將首度獲利超越一個股本。京鼎受惠晶圓代工廠強勁拉貨，今年前三季合併營收 73.97 億元，年增 47.2%，法人看好前三季獲利賺逾一個股本。

台積電推出 3D IC 技術平台「3D Fabric」，展現先進封裝領域實力，弘塑 (3131-TW) 第四季展望樂觀，相關機台將陸續於明年第二季進駐大客戶廠區，帶動營運較今年成長，辛耘 (3583-TW) 出貨也可望顯著跳增，預計明年第四季進入營收認列高峰期。

光洋科 (1785-TW) 躋身台積電綠色供應鏈，推動硫酸銅廢液與殘靶材兩項製程廢棄物資源活化專案，開發利用再生資源為靶材原料的再製技術，已導入先進製程，因應高階半導體訂單湧入，將斥資逾 10 億元，在南科擴建半導體大型靶材塑性成型中心，預計明年第 2 季完工。

其他本土業者包括無塵室工程設備廠漢唐 (2404-TW)、半導體檢測廠閎康 (3587-TW)、矽晶圓大廠台勝科 (3532-TW)、半導體材料廠華立 (3010-TW)、自動化設備廠盟立 (2464-TW)、鑽石碟大廠中砂 (1560-TW)、溶劑大廠勝一 (1773-TW)、特殊氣體製造商聯華 (1229-TW)、半導體設備廠信紘科 (6667-TW) 等，同步獲得法人看好。

台積電 5 奈米已於第二季量產，預估今年營收占比將達 8%，明年營收貢獻可望接近或超過 20%；4 奈米製程技術預計 2021 年第 4 季試產，目標 2022 年量產；3 奈米維持先前預期，2021 年進入風險性試產，目標 2022 年下半年量產，在先進製程持續拓展下，台廠供應鏈未來 2 年營運可望持續向上。