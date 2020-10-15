〈台積電法說〉5奈米明年營收貢獻大增 可望超過2成

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (15) 日召開法說，總裁魏哲家預估，今年 5 奈米營收占比為 8%，明年營收貢獻將接近、或超過 20%，而基於 3DIC 技術平台的先進封裝測試等營收，未來幾年成長幅度將稍優於公司平均。

台積電 5 奈米已於今年第二季量產，主要客戶平台包括 5G 手機、高效能運算應用，不過，由於設備裝機進度受疫情影響，台積電上季小幅下修今年 5 奈米營收貢獻至 8-10%，魏哲家在今日法說上預估，今年營收占比將達 8%，並預期明年營收貢獻將接近、或超過 20%。

以 5 奈米為基礎，台積電也進一步拓展 4 奈米製程技術，預計 2021 年第 4 季試產，目標 2022 年量產。3 奈米維持先前預期，2021 年進入風險性試產，目標 2022 年下半年量產。

而台積電今年在技術論壇上，也宣布整合旗下包括 SoIC(系統整合晶片)、InFO(整合型扇出封裝技術)、CoWoS(基板上晶圓上晶片封裝) 等 3DIC 技術平台，推出 TSMC 3DFabric。

魏哲家指出，由於產業持續尋找能提升系統效能的創新，而台積電也將持續滿足客戶需求，預估先進封裝測試等營收，未來幾年成長幅度將稍優於公司整體平均。