宏達電中階Desire系列添新兵 Q4營運增溫

宏達電 (2498-TW) 今 (19) 日發表中階機款 Desire 系列新機 HTC Desire 20+，新機瞄準網紅族群，搭載新一代高通驍龍 CPU，且拍照、錄影功能全面升級，價格 9000 元有找，有望挹注本季營運表現。

宏達電不放棄手機業務，睽違 1 年，今年下半年新機連發，繼推出 5G 手機 htc U20 5G 及 4G 手機 Desire 20 Pro 後，今日再發表 HTC Desire 20+，同樣切入中階市場，售價僅 8490 元。

Desire 20 + 搭載高通新推出的驍龍 720G 晶片，手機螢幕為 6.5 吋及 20：9 超高螢幕占比；相機方面，配置 4800 萬畫素主鏡頭、1600 萬畫素自拍前鏡頭，共 4+1 顆相機鏡頭，並為 YouTuber/ Vlogger 等網紅族群，強化錄影功能，同時配備錄影防手震、縮時攝影、慢動作攝影、AR 影片等趣味功能。

宏達電近期受惠新機上市，營收同步增溫，其中，HTC U20 5G 自 9 月上市後，帶動單月營收回溫至 8.17 億元，寫近 1 年來新高，月增 89.12%、年減 25.92%；第 3 季營收 15.33 億元，季增 14.14%、年減 37.43%；前 9 月營收 42.06 億元，，年減 48.71%。