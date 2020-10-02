美50名參議員致函川普政府 敦促展開台美BTA談判

週四 (1 日) 由 42 名共和黨人和 8 名民主黨人聯合致函美國貿易代表署 (USTR) 代表萊特希澤 (Robert Lighthizer)，呼籲川普政府應展開與台灣簽洽雙邊貿易協議 (BTA) 的談判。

公開信中寫道：「當我們期待推進一個自由開放印太區域倡議之際，參議員們深信現在是與該地區志同道合的國家建立貿易協議的時候了。鑒於他們的長期經濟合作夥伴與安全盟邦紀錄，我們強烈建議 USTR 展開與台灣的雙面貿易協議談判。」

該信還指出：「台灣為美國第 11 大貿易夥伴，台美貨品貿易總額 2018 年達 760 億美元，服務貿易總額為 185 億美元，台灣證明有實力與美國保持強大的經濟夥伴關係。」

公開信中特別提到：「強勁的商品和服務貿易狀況，台灣為美國提供了約 20.8 萬個就業機會，該數字只會隨著簽訂台美雙邊貿易協議而提高。」

8 月 28 日台灣總統蔡英文宣布放寬對美牛肉、豬肉進口至台灣的限制 (圖片：AFP)

由於台美經貿關係急速升溫，洽簽雙邊自由貿易協議 (BTA) 希望漸濃。

8 月 28 日台灣總統蔡英文宣布放寬對美牛肉、豬肉進口至台灣的限制。美豬、美牛進口新制將自明年 1 月 1 日開始正式施行。

2019 年台美雙邊貿易高達新台幣 2.43 兆元 (約 827.4 億美元)，佔台灣對外貿易額 13%，美國方面存在 231 億美元的貿易逆差，台灣是 2019 年美國第 14 大外資流入地。