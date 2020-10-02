特斯拉Q3成績輝煌 交車近14萬輛 改寫歷史新高紀錄

週五 (2 日) 特斯拉公布第三季交車成績單，華爾街再度驚嘆，特斯拉 Q3 交車量高達近 14 萬台，改寫單季歷史新高紀錄，持續穩居電動車霸主地位。

特斯拉現在似乎已從新冠疫情中完全恢復生產能力，並且正在急起直追衝銷售量。

特斯拉週五發布了交車和產量最新結果，第三季產能超過 145,000 台，交付近 139,300 台電動汽車，遠高於華爾街預期的 12 萬台。

特斯拉公布第三季交車成績輝煌。(圖片：AFP)

特斯拉第三季交車狠超去年同期，即 2019 年第三季 9 萬台汽車，亦超過 2019 年第四季 11.2 萬台的歷史新高紀錄。

按車型大略細分，特斯拉共交付 15,200 台 Model S/X 車型，124,100 台 Model 3/Y 車型。

特斯拉第三季產能與交車量，並按車型大略細分。(圖片：electrek)

特斯拉 2020 年初表示，預計今年交車量至少達 50 萬輛，該公司並未改變預測。

9 月 22 日舉行的年度股東與電池日大會上，執行長馬斯克 Elon Musk 表示，與 2019 年相比，電動車銷售可能會增長 30％至 40％。今年年度交車量將達到 477,750 至 514,500 輛，

特斯拉 (TSLA-US) 週五早盤隨大盤下跌逾 5%，截稿前暫報 每股 430.21 美元，稍早川普總統確診的重磅新聞，引爆美股拋售潮。