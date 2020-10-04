〈觀察〉借鏡元大原油正2教訓 2檔油價槓桿ETF上市踩剎車

元大 S&P 原油正 2 ETF 即將下市，這檔台灣首檔原油期貨槓桿 ETF，在今 (2020) 年資產一度創下 380 億元登上全球規模第一，如今卻深陷下市危機，還惹虧錢的投資人組成自救會上街頭抗議；一檔原油正 2，已經造成不小的風波，原本市場上還有 2 檔油價槓桿 ETF 等著上市，卻因此暫緩停擺。

這次元大原油正 2 跌到面臨下市，是史無前例的負油價造成，自救會不少人賠了老本、甚至借錢投資卻陷入血本無歸，因此盼元大原油正 2 再度展延續命，抱持的希望是「有一天油價若能反彈，是不是可以拉抬原油正 2 的淨值回到免下市的門檻」、「擺著還有機會、下市了就真的全都沒了」。

正是這樣的想望，讓許多投資人不懂原油正 2 產品特性的問題浮上檯面，最大問題點在於，許多投資人將其視為一般股票、一般現貨 ETF 操作，以為價格跌深便宜就狂買，殊不知想買原油正 2 應該先有正確觀念，就連金管會也以「基金有賺有賠，投資前務必詳閱公開說明書」駁回自救會企盼元大原油正 2 持續展延的陳情。

首先來看，原油正 2 的淨值如果想重返 2 元以上，其所追蹤的西德州輕原油期貨價格需要大幅上漲至 339 美元以上，原油正 2 最近 30 個營業日 (自 8 月 19 日到 9 月 30 日止) 的基金平均單位淨值才會回升至 2 元以上，但是目前西德州輕原油期貨價格才 40 美元左右，由此顯見，投資人以為擺著還有機會的設想可說是天方夜譚。

許多投資人過不了關的還有一個重點，「為什麼油價回升了，原油正 2 淨值還是那麼低？」認為是操盤失敗，但是原油正 2 的產品特性是兩倍於原油價格下跌，當淨值跌至極低後，即使兩倍的反彈，也無法回到當時起跌點的位置，若想回到起跌點，則需要遠遠超過兩倍的彈升。這也呼應上述所言，若原油正 2 淨值想回到 2 元以上，西德州輕原油期貨價格必須飆漲回 339 美元以上。

簡單來說，原油正 2 ETF 是槓桿型 ETF，大部份人先被「正 2」給吸引，以為當這支 ETF 追蹤的西德州原油價格上漲 1 元，價格就會「乘 2」漲 2 元，但是，投資人卻疏忽了槓桿的威力，以簡單數學說明，當 100 元跌到 50 元，跌幅是 50%，但 50 元要回到 100 元，卻需要漲 100%。

想要投資槓桿／反向型 ETF 務必停看聽，「基金投資有賺有賠，投資人申購前請詳閱基金公開說明書」，對於想買槓桿／反向型 ETF 的投資人來說更不是口號。

元大原油正 2 瀕臨下市危機 一旦下市清算返還金額將縮水

以元大原油正 2 為例，在基金公開說明書第一頁即以紅色字體載明「本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合台灣證券交易所訂定適格條件的投資人始得交易」。

而公開說明書的上述這項規定，也突顯投資人若還存有「擺著還有機會、下市了就真的全都沒了」的長抱心態，就是對槓桿／反向型 ETF 的商品特性完全不熟悉。

槓桿／反向型 ETF 屬策略型操作商品，僅適合短期操作，待不確定事件消弭後，務必停損或停利，不適合長期持有，投資人切勿秉持「跌久必反彈」或「逢低加碼攤平」的心態，否則恐錯失停損點、使損失加劇。

元大原油正 2 將於 10 月 5 日申請下市，到真正下市前仍有走程序的時間，據金管會估算，11 月中旬將正式下市，投資人應該思考下市前停損出脫，倘若下市前未賣出，下市後將以淨值計算金額返還受益憑證持有人，因此在下市日時，次級市場溢價若仍存在，下市清算返還的金額將小於市價計算的價值，投資人也須加以留意。

搞懂槓桿／反向 ETF 遊戲規則 不要長抱愈攤愈平

實際上，正向「2 倍」與反向「1 倍」ETF 的「倍數」僅限「單日有效」，連續兩日以上及長期的累積報酬率將偏離同期間「標的指數」的累積績效。

舉例來說，在不考慮追蹤誤差的情況下，「標的指數」於 10 月 1 日上漲 2% 時，反向「1 倍」ETF 同一日的淨值將下跌 2%，假若淨值原為 100 元，則下跌 2 元至 98 元。

但若「標的指數」於 10 月 1 日至 10 月 5 日即便每日上漲 2%，累計上漲 10%，該反向「1 倍」ETF 於 10 月 5 日淨值為 90.39 元，並非 90 元。（如下圖）

此外，槓桿／反向型 ETF 為達到追求標的指數「單日」「正向 2 倍」或「反向 1 倍」之績效目標，因此需依照 ETF 資產及市場現況每日計算 ETF 所需曝險額度、重新平衡投資組合，才能將投資組合整體曝險部位盡可能維持在 ETF 淨資產價值 200% 或 - 100% 水位，因此調整頻率將高於傳統指數股票型 ETF。

也因槓桿／反向型 ETF 需每日動態調整，所衍生的相關費用連帶影響 ETF 獲利，進而可能使槓桿／反向型 ETF 盤中預估淨值與盤後實際淨值的差距，高於傳統型指數股票型 ETF。

投資人還要注意的是，每檔 ETF 都有其追蹤的「標的指數」，雖然發行商盡可能降低追蹤誤差，使 ETF 實際淨值盡量貼近「標的指數」績效表現，但受到許多因素影響，如台股除息、槓桿及反向型 ETF 須每日計算與調整基金曝險比重、持有期貨部位轉倉損益影響等，都可能使 ETF 實際淨值與「標的指數」績效產生偏離、難以一致。

2 檔油價槓桿 ETF 受影響暫緩發行

富邦投信與國泰投信原本都已經準備要發自己版本的原油正 2，富邦投信準備發行「道瓊布蘭特原油單日正向 2 倍 ER 指數」；而國泰投信準備發行「道瓊斯原油日報酬正向 2 倍 ER 指數」，但卻因為前所未有的負油價，加上元大原油正 2 鬧得沸沸揚揚，主管機關對其發行計畫全面喊卡。

從元大原油正 2 事件，到兩檔規劃發行的油價槓桿 ETF 停擺，所凸顯的都是投資人在投資槓桿 ETF、期貨型 ETF 知識不足的危機，無論是投信機構或是主管機關，都應持續教育投資人了解的槓桿 ETF 的遊戲規則，別把它當成一般股票 ETF 以為跌愈低買愈多，小心愈攤愈平。

同時，也要留意凡是原油正 2 ETF 都是期貨型 ETF，它都是用期貨去追蹤油價指數，因此會有期貨轉倉的成本，此轉換合約時的成本，會吃掉 ETF 的淨值，換句話多，與傳統 ETF 適合長期投資的觀念不同，期貨型 ETF 抱愈久風險愈高。