〈元大原油正2自救〉元大投信：團隊已盡最大努力 負油價時讓淨值不歸零

元大 S&P 原油正 2 ETF(00672L-TW) 下市寬限期將至，元大投信擬於 10/5 申請下市，元大原油正 2 自救會今 (29) 日在赴金管會遞陳情書後，旋即轉往元大投信總公司抗議遭坑殺，對此，元大投信表示，管理團隊已盡最大努力讓基金在負油價時淨值不致歸零，保護基金資產的心、與保障全體客戶權益最大化絕對是一致的。

元大投信表示，元大原油正 2 採取被動式操作，其績效以貼近所追蹤的「標普高盛原油日報酬正向兩倍 ER 指數」為原則，並嚴格依照公開說明書與信託契約條款操作，並無不當操作。

元大投信強調，今年初原油市場由於新冠疫情、與史上首見負油價現象等因素接連重挫，元大投信基金團隊調派人力加強監測，緊急應變，順利避開基金淨值一夕歸零的危機；同時間國際上包括中國銀行所發行的「原油寶」等超過 5 檔以上與原油期貨連結的產品，已經無法營運而必須退場，元大投信為保護基金資產的心與保障全體客戶權益的最大化絕對是一致的。

元大投信表示，在油價經歷大幅下跌的情況下，雖然日前出現反彈，但元大原油正 2 的產品特性是兩倍於原油價格下跌，當淨值跌至極低後，即使兩倍的反彈，也無法回到當時起跌點的位置。

元大投信以簡單計算說明，當 100 元跌到 50 元，跌幅是 50%，但 50 元要回到 100 元，卻需要漲 100%。今年來截至 9/25，元大 S&P 原油正 2ETF 報酬率為負 95.35%，與所追蹤指數負 97.88% 相近，該團隊盡全力維持有效追蹤指數表現的承諾可以被檢視。

元大投信表示，負油價同樣衝擊國際間知名的同類型西德州輕原油槓桿期貨 ETF，如 ProShares Ultra Bloomberg Crude OilETF(UCO)，同期亦大跌 94.49%，說明基金大跌主要是原油價格意外崩跌，元大投信與國際一線金融機構的管理操作精神並無差異。

針對此次元大原油正 2 受害者有許多散戶投資人，元大投信表示，槓桿 / 反向 ETF 並不是所有人皆可交易，必須具備過去曾操作過有槓桿性質商品經驗的投資人才具備資格。本次元大原油正 2 的重挫，公司也不斷提醒投資人不能忽略交易槓桿 / 反向 ETF 的可能風險。主管機關為保護投資人，特別規定僅有曾經開設信用帳戶或過去一年交易過 10 次權證，或是 10 次選擇權 / 期貨等經驗的投資人，在確切了解相關產品的風險、並簽署風險預告書後，才可以交易槓桿 / 反向 ETF，嚴密程度在全球首屈一指，以排除無經驗的投資人交易不適合的商品。

此外，該類 ETF 從事的期貨交易如無漲跌幅限制，ETF 淨值有可能因標的指數或價格大幅波動，短時間內產生極大利潤或極大損失，因此，槓桿 / 反向 ETF 不宜以長期持有方式獲取累積報酬率，交易時也須注意折溢價，以免買到不合理的價格。

元大投信最後表示，本次負油價事件帶給全球金融市場非常多的省思、前車之鑑，再次提醒投資人，對於投資標的市場不能用過去不曾發生，未來必定不會發生的想法進行投資決定，也要充分了解金融產品的本質，是可以長期投資還是短線交易，是可以定期定額持續投入、還是要善設停利停損點不可超過自己的風險極限，最終還是要提醒投資人，基金投資有賺有賠，過去績效並不代表未來獲利，投資前務必詳閱公開說明書。