〈鉅亨看世界〉市值2.4億美元的「Super Coffee」

美國 Kitu Life 於 9 月 25 日宣布，旗下咖啡品牌「Super Coffee」獲得名流伉儷珍妮佛羅培茲與「A-Rod」羅德里格斯 (Alex Rodriguez) 的青睞，這對星光閃耀的夫妻向該公司進行投資。

Kitu Life 是由 Jim DeCicco 與弟弟 Jake、Jordan 三人所創立，他們在 2019 年獲選為富比士傑出青年 (Forbes 30 Under 30)。該公司於今年 7 月實施了 B 輪融資，當時的公司市值就超越了 2 億美元。但是隔月在珍妮佛羅培茲等人進行投資後，當前的公司市值據說已達到 2.4 億美元。

擔任 Kitu Life 公司 CEO 也是三兄弟當中最年長的 Jim 表示，在公司創業 5 年後能吸引到年少時期偶像 A-Rod 的目光，對他而言是無比榮耀。聽說 Jim 愛好棒球，也是 A-Rod 粉絲。

珍妮佛羅培茲表示，當她與夫婿頭一次試喝了 Super Coffee 之後，腦海就浮現了支援打算。A-Rod 則提到 DeCicco 三兄弟所創立的 Super Coffee 在短時間內構築了強固的商業型態，他想要提供支援讓品牌力量發揮到極致。

Kitu Life 在今年 6 月的時後，與全球最大啤酒生產集團安海斯 - 布希英博 (AB InBev) 簽下合約，計畫在 2 萬 5000 家以上的店面進行配銷。A-Rod 在今年 1 月的時候，也就任了安海斯 - 布希英博旗下的多明尼加共和國的啤酒公司「Presidente」的共同所有人暨董事長。

DeCicco 表示在偶然的機會遇見 A-Rod，他也在事後決定向 Kitu Life 進行戰略性投資。

A-Rod 是在 2018 年於電視節目《創業鯊魚幫》(Shark Tank) 擔任客座評審時得知 Super Coffee。DeCicco 兄弟參加了該節目的錄影，但是在錄製他們的發跡故事時 A-Rod 本人並不在場。

當時三兄弟希望能以 4.5% 股份來換取 50 萬美元的投資，不過在場來賓卻都無人作出回應。以目前的市值來看，4.5% 的股份現在價值 1100 萬美元。

而除了前述的名流夫妻之外，知名的動作片演員也是前加州州長阿諾史瓦辛格 (Arnold Schwarzenegger) 的長子派翠克史瓦辛格 (Patrick Schwarzenegger)、職業美式足球聯盟 (NFL) 的選手羅傑斯 (Aaron Rodgers)，以及美國職籃 (NBA) 選手 Mason Plumlee 有都有參與出資。

Super Coffee 的創業契機是在 2015 年時，當年 DeCicco 兄弟排行老么的 Jordan 還是費城大學籃球隊選手時，他在學生宿舍裡為隊友們沖泡咖啡而開始。老大 Jim 那個時候在黑石集團 (The Blackstone Group) 工作，也為了創設 Super Coffee 而離開了該集團。

總部設在美國紐約的 Kitu Life 目前有 90 名員工，營收正爆炸性的成長。Super Coffee 在 2016 年的營收只有 20 萬美元，於 2017 成長至 80 萬美元，2018 年成長至 350 萬美元，2019 年衝高至 2600 萬美元。預估今年營收將可達成 7000 萬美元目標。