一張表掌握元大原油正2下市時程 倒數3天最後逃命波

元大 S&P 原油正 2ETF(00672L-TW) 豁免下市的寬限期只剩 3 個交易日，由於元大元油淨值正 2 的淨值幾乎可以確定是回天乏術，元大投信將於中秋節連假後的第一個交易日 10 月 5 日申請下市。

據集保結算所最新統計，持有元大元油正 2 的股東人數還高達 4.6 萬人、合計持有總張數超過 370 萬張，趕在下市前最後逃命波，元大元油正 2 今 (28) 日爆量下跌，至午盤成交量已成交超過 5 萬張，逼近上周五總量。

元大原油正 2 為台灣首檔原油期貨槓桿 ETF，元大投信指出，自 8 月 19 日以來，到 9 月 25 日，該檔 ETF 的平均淨值為 0.83 元，若在最後 3 個營業日西德州輕原油期貨價格未能大幅上漲至 339 美元以上，則該基金最近 30 個營業日 (自 8 月 19 日到 9 月 30 日止) 的基金平均單位淨值恐將無法回升至 2 元以上，屆時即須依規定申請終止信託契約。

但是目前西德州輕原油期貨價格才 40 美元左右，也就是說，元大元油正 2 淨值要回升到免下市的機率幾乎為 0，元大投信將申請該 ETF 終止信託契約，不過因為 10 月 1 日正值中秋連假，因此元大投信預計於連假後的第一個交易日 10 月 5 日遞件申請下市，正式公告依元大投信官網為準。

即使元大原油正 2 面臨下市危機已經喊了許久，但持有該檔 ETF 的股東人數還是相當高，據集保結算所最新統計，持有元大原油正 2 的投資人仍高達 46650 人，合計持有 370 萬 6187 張，持有超過 400 張的大股東占比高達 49.21%、達 1373 人，若進一步看到持有超過千張的大股東占比也還有 33.47%、達 431 人。

由於持有元大原油正 2 的投資人仍高，元大投信提醒，投資人應注意本基金下市風險與基金未來確定終止信託契約後，集中市場可能會出現的流動性風險與價格風險。

許多投資人擔憂元大原油正 2 下市前來不及逃命，對此，元大投信表示，投資人可以在下市前由集中市場賣出，交易價格是由投資人自己所決定，個人掌握程度較高且兩日內款項即會入帳。

若於下市前未賣出，就須待由清算程序完結後才可取回以投信處理部位後的淨值之返還價格，且取得款項的時間至少需要到元大投信收到終止信託契約核准函後的 42 個營業日，所需時程較久。元大投信建議投資人應確切了解兩種方式的差異，評估自身需求選擇較適切的方法進行。