ESG綠債躍居投資新亮點 今年前7月發行量1800億美元已超越前年

ESG 投資躍居投資新亮點，根據 BofA Global Research 的統計，今年前 7 月綠色債券發行金額達 1800 億美元，已超越 2018 年的總發行量，法人預估，今年綠色債券總發行量可望超過去 (2019) 年，進一步拉高綠債比例。

根據統計，截至今年 7 月底，今年以來綠色債券 1800 億美元，一舉超越 2018 年的總發行量，而今年底前德國政府可望再發行 45 億歐元綠債，屆時全球綠債發行量可望超越 2019 年，進一步提高綠色公債的市值占比。

柏瑞投信指出，儘管全球疫情尚未完全回穩，不過中國經濟復甦力道超乎預期、新冠疫苗研發有新進展、以及企業大型併購及交易等利多消息提振，暫時安撫近期由科技股拋售潮所引發的市場不安情緒。

柏瑞投信表示，新冠疫情加速了全球 ESG 投資浪潮的發展，近期股市劇烈震盪凸顯 ESG 企業債的耐震力及恢復力，在永續投資概念持續發酵下，ESG 企業債的後市仍大有可為。

柏瑞 ESG 量化債券基金經理人施宜君表示，ESG 企業債平均信用評級為投資等級，且在主要央行空前規模的資金挹注下，這些體質優良的企業已陸續於市場上取得大量資金，進一步降低違約風險。

此外，美國聯準會 (Fed) 直接出手力挺投資等級的企業債，更有助於為 ESG 企業債提供下檔支撐。

柏瑞投信指出，目前 ESG 投資市場關注的新亮點主要鎖定「永續目標連結債券」，現階段市場僅 2 家公司發行，其中柏瑞 ESG 量化債券基金，也參與「永續目標連結債券」的認購。

柏瑞投信表示，與一般 ESG 債券不同的是，「永續目標連結債券」的資金用途並不受限，若公司未能達成訂定之永續目標，票息將會增加作為 ESG 品質惡化的補償。

根據 ICMA(International Capital Market Association) 國際資本市場協會今年 6 月公布「永續目標連結債券」準則，根據過去經驗，在相關規範公布後的 3 到 12 個月，該類債券的發行量將會激增，因此可以預期「永續目標連結債券」發行量將於未來一年快速成長，持續炒熱 ESG 債市的投資話題。