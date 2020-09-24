〈房產〉低利+市場資金寬鬆 看漲桃園、新竹、台中與台南房市者超過5成

市場資金洶湧，依房仲業者最新發布的第四季房產趨勢報告，對於房價走勢，看漲比率高達 48%，為 29 季、逾 7 年來調查新高，觀察全台七大都會區受訪者看法，桃園、新竹、台中及台南對於房價看漲比率都經超過 5 成，其中台南市更高達 72%

根據永慶房產集團發布最新的第四季房產趨勢報告，逾 1000 份有效問卷對於未來房價趨勢，有 48% 受訪者看漲、33% 認為持平不變，僅 19% 受訪者看跌未來房價，且進一步觀察台北市、新北市、桃園市、新竹地區、台中市、台南市與高雄市等七大都會區受訪者對於未來房價看法，以台南市最樂觀，高達 72% 受訪者看漲，僅 8% 看跌。

在此之外，以桃園市、新竹地區及台中市等受訪者看漲房價比率均超過 5 成，依序為 58%、62%、52%。看跌比率都低於 18%。

受到熱錢與低利率帶動，有高達 48% 的受訪者認為房地產是較安全的避險標的，也創近 9 季新高，而且對於投資房地產收租則有 69% 的受訪者是感到有興趣，也創調查 18 季以來新高。至於，對於租金報酬率設定範圍，則有 58% 的受訪者認為 1.5% 至 2.5% 便能接受。

進一步觀察 2020 年第三季全台都會區房價走勢，相較第二季房價出現全面上漲，同時，如把七都第三季房價與過往房價歷史高點對比，其中桃園、新竹、台中與台南等四都均已經突破新高，其中新竹地區房價漲幅最驚人，第三季房價比過往歷史高點還要再上漲 8.6%，成為此波房價反彈最兇的地區。

而高雄市今年第三季房價則已經平歷史高點，反觀台北市、新北市距離歷史高點還有 8.1%、3.8%。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，以 2020 年前 8 月全台買賣移轉棟數推估，今年全國移轉量可能落在 30.9 至 31.5 萬棟間，將進一步挑戰六年以來的移轉數新高。

全球經濟在疫情的黑天鵝衝擊下，今年呈現負成長，促使各國祭出降息、無限的量化寬鬆等救市政策，此舉確立未來幾年將會處於長期低利環境。台灣受惠於疫情控制得宜，加上市場自住、置產等剛性需求不減，在全球大撒錢與低利環境帶動下，民眾購屋信心增加，房市買氣增溫。