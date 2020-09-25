百年資金狂潮「商辦」 順勢而上成最佳資產配置

根據國際清算銀行統計，全球超過 40 國紛紛施行降息救市，執行量化寬鬆 QE 政策，造成全球游資氾濫流竄各市場，投資人從股市賺取的大把現金，轉向穩健保值的房產市場，使得全台商辦市場熱度大增。全台獵地王興富發建設，此次聯合鉅亨網，舉辦「百年資金狂潮 資產最佳配置」商辦投資講座，主講如何用 66 萬起創千萬獲利?! 場場人數爆滿，顯見投資人對房市，除住宅產品外，也相當看好能夠穩定收租、高獲利的商辦市場。

外觀由玫格國際團隊設計，未來將是中正金融特區的地標商辦。圖 / 興富發提供

企業首選中正金融特區 A 辦得趁早卡位

近年，在政府持續推動南向政策下，高雄早已被不少企業主，視為佈局亞太、東協市場、兩岸重要據點，加上高雄基期低，因此市中心新商辦大樓的持有成本相對較中北部低、收益卻高出多倍。

興富發建設推出的「高雄 CBD」商辦大樓預售案，位於高雄中正金融商圈核心區，民族與六合路口，該區早期開發以住宅產品為重，較少興建商辦大樓，因此現推出的新商辦具有稀缺性。採 55-330 坪開放格局規劃，每坪 25 萬起、首付 66 萬元起。公設請來豪宅巨擘李天鐸設計，包含接待大廳、交誼廳、健身房、Cafe Lounge、雲端會議室、大型會議中心等，高投報型產品，從去年開賣至今一年，銷量已達六成。

café Lounge 讓企業主能有空間接待客戶，員工休憩。圖 / 興富發提供

新商辦稀有性高 企業主汰舊換新租不如買

「高雄 CBD」專案經理強調，商辦市場不僅有國內企業的辦公室汰舊換新需求，更有台商回流效益加持，使得商辦買氣持續看好。企業主不論是要擴大規模、展現新品牌形象，或是給員工更好工作環境，新型商辦在客戶面前也更能給足老闆面子。因此對於使用辦公空間，就有規格升級的想法，有不少已購的企業主，就是預計等舊大樓租約到後，來買新商辦使用。

新型商辦大廳寬敞，且有專業的物業安全管理，電子門禁系統。圖 / 興富發提供

若以投資客角度分析，「高雄 CBD」所處的中正金融特區，從租金行情來看，周遭的指標性商辦，如富邦大樓、維士比大樓，屋齡多達 20 年以上，而且只租不賣，平均租金每坪約落在 700 元至 900 元，新商辦則約 1000 元，因此對企業主來說，在租金差距不大下，當然會選擇租新商辦。

賴憲政稱，投資商辦比起住宅，能有更穩定的收益。圖 / 鉅亨網

財經專家賴憲政則指出，過去投資客買住宅產品居多，但其實當企業的房東更輕鬆，能免去各種修繕問題，租約也更長更穩定，多以 5 至 10 年為主，若單坪月租金預估可達 1000 元，購入 100 坪商辦的金額是 2400 萬，一年則可出租 120 萬，預估投報率 5%，亦可期待增值，成為年收百萬租金的企業房東。

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