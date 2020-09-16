〈房產〉新北市人口連三年淨遷入 林口、淡水、汐止囊括前三名

今年受疫情的影響，加上少子化趨勢，人口呈現自然減少，「總人口負成長時代」正式宣告來臨，但是新北市 2018 年起，淨遷入人口由負轉正，並在 2019 年達到近 2 萬人的淨遷入人口，並由林口、淡水、汐止囊括前三名。

永慶房屋業管部協理謝志傑表示，人口是區域房市的基本面，可以透過區域人口的遷徙情況，來做為判斷未來區域房市走向的指標； 永慶房屋根據新北市政府民政局資料，統計 2015 年以來新北市淨遷入人口，數據顯示新北市雖 2015 年至 2017 年淨遷入呈現負成長的狀態，但自從 2018 年起，淨遷入人口由負轉正，並在 2019 年達到近 2 萬的淨遷入人口，而今年 1-8 月淨遷入已達 9,141 人，預估今年全年有機會突破 13,000 人，顯示新北市因就業、交通與生活機能優勢，仍具有強大的人口拉力。

同時，盤點淨遷入人口排名前十名行政區，其中排名第一的為林口區。謝志傑說明，林口區昔日與三峽區、淡水區被戲稱為「林、三、淡」三大鬼城，但近幾年在機場捷運、三井 outlet 及量販店等建設陸續到位後，生活、交通機能逐漸成熟，再加上原先就有工業區提供就業機會，使人口逐漸增加，且還有國際媒體園區的計畫正在推動，未來前景看好，目前平均單價約每坪 25.5 萬元左右。

淨遷入人口排名第二的行政區是淡水區，主要因淡水區的移入人口多位於淡海新市鎮中，主要是因為淡海輕軌的通車，以及未來淡北道路、淡江大橋的完工，有助於改善淡海新市鎮最令人詬病的交通問題，且近年開幕的美麗新廣場也提供居民的購物、娛樂需求，生活機能日趨完善，再加上平均每坪 22.3 萬元的親民房價，吸引許多人口進駐，待未來淡海新市鎮二期開發後，區域發展將更加成熟。

汐止區則是以近 2000 人的淨遷入人口排名第三，謝志傑說明，近期台商回流，許多廠商積極尋找廠房，而汐止區內工業區多，成為廠商詢問的熱門地點。除此之外，因地理位置鄰近北市的內湖區與南港區，在就業機會與比價效應下，房價相對親民的汐止區，成為民眾購屋的熱門標的。

觀察人口淨遷入的行政區可以發現主要有三個優勢，一是捷運、二是重劃區、三是地段，有題材、地段好的行政區，通常都能吸引人口進駐，當然，交通愈是便利的地區，房價也相對較高，謝志傑指出，台北與新北是共同生活圈，許多民眾都是台北、新北兩地通勤，因此交通便利程度便成為影響房價的關鍵因素。在淨遷入人口排名前十行政區的房價中，基本上可以分為三個部分，首先是新店、蘆洲、土城及新莊的 3 字頭房價，算是新北市的第一環，生活機能也相當豐富，加上捷運線加持，交通便利，通勤時間多在半小時以內，吸引民眾進駐，其中以新店區房價每坪 36.7 萬元奪冠，再來是房價 2 字頭的林口、淡水、五股、汐止及三峽等行政區。

謝志傑指出，林口、淡水、五股、汐止及三峽等行政區除了汐止區之外，皆與北市距離較遠，通勤時間較長，房價也較為親民。而汐止區雖距離北市較近，但尚未建置捷運路網，僅能依靠火車、公車或是自行騎車及開車，交通機能相對較為弱勢，對於沒自有交通工具的民眾較為不便。

最後則是房價 1 字頭的鶯歌區，謝志傑表示，以鶯歌區的地理位置來看，其實距離桃園反而比較接近，雖說未來有捷運線將開通，但通車後實際的通勤至台北市的時間，恐還是需約 1 小時以上，因此房價最為親民。