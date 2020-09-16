〈房產〉北市熱賣前三大電梯三房社區國宅包辦

依台北市地政年報資料顯示，台北市 2019 年最熱門的電梯三房社區，前三大全都是國宅社區，且都是逾 1300 戶的大型社區，第一名是內湖區的基河國宅，居次爲南港花園社區，第三為萬華青年新城；基河國宅平均成交單價為每坪 44.6 萬元，去年實價登錄共有 26 筆交易。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市土地價高取得不易，開發商若規劃標準三房車位產品，總價動輒超過 3000 萬元，對一般首購族購屋門檻高，前幾年開發商多規劃單價較高的大坪數或小宅產品，因此想要在台北市找一間屋齡新一點的標準電梯三房加車位，不是找不到這種產品，就是價格有一定門檻。

早年大量興建的國宅社區，台北市有些不用 2000 萬元就可以入手，反而成為購屋人眼中高 CP 值 (性價比) 的電梯三房產品，且國宅產品戶數都相當龐大，有些甚至達到上千戶的規模，由於車位登記公設之中，多數住戶都可抽到車位使用，公設比也相對較高，這幾年總價 1500-2000 萬元的熱門社區，台北市幾乎都是由國宅囊括。

總價 1500~2000 萬元的三房熱賣王內湖基河國宅，位置靠近內科與松山區，購屋客層包括內科的上班族與跨橋到內湖購屋的台北客，整體社區住宅環境單純，且靠近內科的賣場商圈，2019 年交易 26 戶是北市三房最熱賣社區。

第二名則是南港的花園社區，該社區戶數高達 1714 戶，地理位置距離信義區上班相當方便，吸引在信義區與南港上班民眾在此購屋，南港的花園社區去年交易 24 戶，平均一個月就有兩戶人家搬到南港花園社區。

而居第三名則是萬華區的青年新城，去年實價交易件數約 10 件，平均單價每坪約 51 萬元，曾敬德表示，在台北市想要找個電梯三房產品，因為市場供給稀少，新大樓又價格不斐，因此國宅一直都是熱賣的人氣指標，可預期未來幾年國宅仍會是市場上熱銷的標準產品。