BDI指數大漲 散裝、貨櫃航運業績揚帆 概念股看這

波羅的海乾散裝綜合指數 (BDI) 自 9 月中旬的低點 1267 點，至今已上漲至 1426 點，漲幅達 12.5%，尤其是海岬型 (BCI) 單周飆漲近 19%，為主要推升動能，散裝航運業者蓄勢待發迎接傳統旺季，國內貨櫃三雄也可望延續美國線漲價熱潮，第 4 季海運市場仍相當熱鬧，《鉅亨網》盤點出八檔 BDI 利多概念股，下半年營運可期。

BDI 指數 23 日大漲 4.5%，收 1426 點，創 9 月以來單日最大漲幅，其中以海岬型行情最熱，巴拿馬型 (BPI) 和超靈便型 (BSI) 期租也受惠中國自美國進口穀物貨量成長。法人指出，由於中國祭出內需基建政策，需要進口大量的鐵礦砂，且目前庫存已降至較低水位，看好其後續的回補力道有利進一步推升 BDI 指數，年底前可望上看今年前高。

國內最大散裝船商慧洋 - KY (2637-TW) 表示，第 3 季起已進入北美穀物運輸旺季，而中國因水患影響境內鐵礦砂的產出，尤其在災後重建之際，龐大需求帶動原物料仰賴進口，再加上全球貿易需求回補、第 4 季傳統旺季等因素，航運業將持續回穩，下半年優於上半年。

裕民 (2606-TW) 船隊主要以海岬型與巴拿馬型為主，由於約 70% 為現貨船，經營較靈活，法人看好在運價走揚之際最為受惠。裕民今年第 2 季已經開始出現盈餘，累計前 3 季有機會轉虧為盈，第 4 季反彈力度將增強。

中航 (2612-TW) 海運業務占整體營收比重約 50%，同樣看好中國進口高質量鐵礦砂和煤炭需求龐大，將帶動海運市場景氣持續改善，展望後市，仍將續擴大船隊規模、以利潤中心觀點從事多元化運輸項目，包括空櫃集散站闢建、網際網路和智慧型運輸系統等，以加強上下游體系整合。

新興 (2605-TW) 約 25% 營收來自油輪收益，儘管第 3 季至今日租均價降至 19200 美元，但因新興油輪採簽約營運，合約價目前仍遠高於現貨價，加上明年整體散裝供需結構也逐漸轉佳，有助於支撐運價表現。

正德 (2641-TW) 同樣也看好，散裝市況反彈力度將增強，預料今年整體獲利狀況應不會比去年差。

BDI 指數 (Baltic Dry Index，波羅的海乾散貨運價指數) 不僅可以判斷國際海運貿易枯榮，也是全球景氣的領先指標，其中包括海岬型 (BCI)、巴拿馬型 (BPI)、靈便型 (BSI) 三種指數。

美國線運價飆漲 貨櫃航運旺到年底

自歐美重啟經濟後，貨櫃運輸業務逐步回升，為了趕 10 月美國感恩節前出貨，海運價格漲翻天，據上海航交所最新報價，美西線運價來到每 FEU 3867 美元，美東線來到每 FEU 4634 美元，續創新高，無論是美東或美西，平均艙位利用率都處於滿載。

長榮 (2603-TW) 是全球排名第 7 大的海運公司，近來被美中官方關切運價上漲幅度，但亞洲往歐美出口訂艙需求持續暢旺，缺櫃問題仍舊無法解決，法人推估，長榮 9 月的營收、獲利將相當驚人，有機會在前 3 季獲利就提前達陣百億元目標。

展望後市，長榮未來 2 年內將有 61 艘新船待交付，未交付船舶訂單運力達 52.4 萬 TEU，是全球前十大貨櫃航商中最多，隨著貨櫃海運供需結構持續好轉，後市仍偏多看待。法人也看好貨櫃航運持續供不應求，至年底前運價有望維持高檔走勢，長榮美洲航線占比達 40% 以上，將最為受惠。

陽明 (2609-TW) 為全球第 9 大海運公司，新訂購 11000 TEU 級大型全貨櫃輪「共明輪」即將竣工，配合 THE 聯盟航線部署，預計 9 月 27 日起投入跨太平洋美西北航線 PN3 營運，而同系列的另 2 艘新船已投入跨太平洋美西北航線 PN2 服務。

陽明上半年虧損金額約 8.8 億元、每股虧 0.34 元，第 3 季受惠運價飆漲可望轉盈，法人估稅後純益上看 40 億元。此外，陽明後續的 11 艘船舶將於 2022 年第 3 季前陸續交付完畢。

萬海則表示，第 3 季是亞洲區間航線淡季，但萬海在年中時，即時租進 7 艘全貨櫃船，增闢行情熱絡的美西航線，每周提供一航次的服務，業績可望旺到第 4 季，估計 9、10 月營收會逐月成長，全年力拚轉虧為盈。

展望 2021 年，貨櫃航運業者透露，由於今年與客戶簽訂的合約價偏低，但隨著美國東岸、西岸的現貨價格翻倍，2021 年第 1 季重新洽談合約價格，預料將比今年大漲 1 倍以上，可望支撐明年獲利表現。