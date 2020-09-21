〈海運運價續衝高〉陽明看市況超乎預期熱絡 美國線將投新船Q4動能加溫

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (21) 日宣布，新訂購 11000 TEU 級大型全貨櫃輪「共明輪」將竣工，配合 THE 聯盟航線部署預計於 9 月 27 日起投入跨太平洋美西北航線 PN3 營運，而同系列的另外 2 艘新船已投入跨太平洋美西北航線 PN2 服務，陽明樂觀預期，此將可進一步提升營運表現。

據上海航交所最新報價，美西線運價來到每 FEU 3867 美元，美東線來到每 FEU 4634 美元，續創新高。

陽明表示，近期亞洲往歐美出口訂艙需求持續暢旺，超乎預期，推升海運市場景氣，為滿足客戶旺季艙位需求，陽明所屬 THE 聯盟已在 8、9 月安排至少 8 航次加班船前往美西，以緩解亞洲端出口強勁需求造成的櫃量不足，並積極自全球各地調度空櫃回亞洲。

另一方面，陽明透露近期運費調漲，此依內部評估市場需求變化、反應相關業務策略執行成本，並與往來客戶溝通後相對應採行的運價調整。

陽明看好，在海運市況熱絡之際，3 艘配備環保、新穎的新船加入有利最大化艙位利用，並加速船隊汰舊換新，達到高效環保和降低營運成本綜效。

陽明將投入營運的全新船舶「共明輪」是同系列 14 艘新船中第 3 艘，提供遠東往返美西北高效率貨儎運輸服務，陽明表示，後續的 11 艘船舶將於 2022 年第三季前陸續交付完畢。

「共明輪」投入美西北航線 PN3 航線靠港依序為香港 – 鹽田 – 上海 – 釜山 – 溫哥華 – 西雅圖 – 釜山 – 高雄 – 香港。