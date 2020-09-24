〈散裝旺季到〉BDI指數近2周彈逾1成 有望挑戰前高

在貨櫃航運供不應求之際，散裝航運也將步入第四季傳統旺季，觀察 BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 自 9 月中旬相對低點至今，漲幅已達 12%，法人認為，隨著中國回補鐵礦砂庫存需求旺盛，至年底前不排除散裝運價將挑戰今年 7 月創下的前高。

BDI 指數自 9 月中旬的低點 1267 點，至今已上漲至 1426 點，漲幅達 12.5%，尤其 BCI 指數 (波羅的海海岬型指數) 一周來飆漲近 19% 是主要推升動能，法人認為，由於中國祭出內需基建政策，需要大量的鐵礦砂進口，再加上目前中國鐵礦砂庫存已降至較低水準，看好其後續的回補力道有利進一步推升 BDI 指數，不排除年底前有望上看今年前高。

法人從中國進口情形觀察，累計前 7 月鐵礦砂進口年增達 11.8%，而煤炭年增 6.8%、大豆年增 17.7%，鋼材年增 49.3%，預期鐵礦砂、煤炭和大豆等需求今年將呈正成長，支撐貨載需求。

國內最大散裝船商慧洋 - KY(2637-TW) 表示，第三季起已進入北美穀物運輸旺季，而中國因水患影響境內鐵礦砂的產出，尤其後續災後重建需求帶動原物料需大量仰賴進口，再加上全球貿易需求回補、第四季傳統旺季報到，看航運業持續回穩，下半年將優於上半年。

正德 (2641-TW) 同樣也看好，散裝市況反彈力度將增強，預料今年整體獲利狀況應不會較去年差。