海鼎風場進軍第三階段區塊開發 積極與本土供應鏈洽談

海鼎離岸風電計畫 (Formosa 3) 團隊今 (24) 日表示，目前正與各方潛力合作對象積極洽談，尋求促進本地製造商投入離岸風場相關基礎建設的創新方案，包括風機製造、海上變電站、管架式水下基礎等。

海鼎風電計畫由日本捷熱能源 (JERA)、澳洲麥格理綠投資集團 (Macquarie′s Green Investment Group) 及德國安能集團 (EnBW AG)，共同合作開發的離岸風電計畫，包括海鼎一、海鼎二、海鼎三等三個位於彰化縣外海的離岸風場。

其中，捷熱能源及麥格理綠投資集團在台擁有實務經驗，包括已商轉的海洋風電，及正在建設的海能風電，加上安能集團在全球各大市場拓展離岸風電事業的堅強實力，深信海鼎風電計畫能為本土離岸風電供應鏈，注入產業能量。

海鼎離岸風電裝置容量高達 2GW，為台灣 2025 年後已通過環評、且規劃容量最大的離岸風場，期許成為國產化冠軍。目前計畫團隊已與業內各方潛力合作對象積極洽談，包括風機製造、海上變電站、管架式水下基礎等。

海鼎風電表示，盼能藉此強化在地供應鏈競爭力，躋身成為全球供應鏈成員，創造出口市場機會，進而帶動一定規模的台灣本土業者參與，加速台灣離岸風電供應鏈國產化與在地化。

台灣捷熱能源董事長暨執行長田村晃一表示，海鼎離岸風電計畫是捷熱能源在亞洲深化再生能源發展版圖的重要開發專案，也是持續深耕台灣的關鍵一步。

麥格理綠投資集團台灣負責人兼離岸風電亞太區聯合主管楊安東說，麥格理綠投資集團在台灣離岸風電領域，已成功開發包括海洋風電計畫，並積極推進海能風電的開發。

安能亞太總經理韋名凱表示，台灣離岸風電在這三年來茁壯成長，目前也是亞太地區最重要的市場，相信近期推動的第三階段離岸風電開發政策，一定可以帶領台灣產業更上一層樓。