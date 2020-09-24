希夫：聯準會知道美國破產 但仍在催生資產泡沫

資深股票經紀人兼 Euro Pacific Capital 執行長希夫 (Peter Schiff) 表示，除非聯準會想讓美元變得一文不值，不然他們最終將不得不升息。

他表示，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 所發表的最有趣評論之一，就是聯準會必須對抗低通膨，否則可能造成利率過低。他質疑，實際上，聯準會目前已經是零利率了，低利率怎麼會又是他們的目標，又是低通膨可能帶來的問題？

依聯準會 9 月會議的說法，他們打算維持零利率到至少 2023 年，並計畫繼續量化寬鬆。但 Schiff 表示，市場需要的更多。

Schiff 認為，聯準會所創造的泡沫，比 2008 年更大得多，聯準會知道這一點，但卻在加入空氣，讓助泡沫繼續存在。「我的意思是，他們所有政策都是故意設計來維持目前的泡沫。」

這位經濟學家補充說，聯準會為誇大資產泡沫所做的一切，實際上正在抑制實際經濟的成長，聯準會反而變成經濟成長的最大敵人。

Schiff 指出，聯準會所提出的平均通膨說法，實際上說的，就是他們預期未來通膨更高於 2%，這是大量印鈔的結果。現在公眾沒有意識到，高通膨是將要支付的帳單，名義上維持了經濟成長，但長期對經濟更不利。

Schiff 說：「我們也不需要增加基礎設施支出。我們負擔不起。我們破產了。」

他表示，政府正在做的一切，所有這些政府支出計畫，都在使經濟變得更弱而不是更強。政府應該停止支出，以便這些資源可以釋放回到需要的民營部門。

Schiff 認為，在某個時刻，市場將會揭穿聯準會的虛張聲勢，而美元將遭到摧毀。