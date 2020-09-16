美銀：科技股成最擁濟交易 泡沫化擔憂加劇

根據美國銀行 (BoA) 最新公布的基金經理人調查報告顯示，投資人似乎已成為了「科技偏執狂」(paranoid tech)，科技股交易的擁擠程度創下新高，同時也加劇了市場沫泡沫化的擔憂。

在針對 199 名管理 6010 億美元資產的經理人調查中，有高達 80% 的受訪者表示，科技股正在成為市場上「最擁擠的交易」。

在高科技股成為熱門的情況下，有 22% 的受調者表示，擔心市場最大的尾端風險 (tail risk) 是科技泡沫，另外僅有 30% 的受調者表示新冠肺炎 (COVID-19) 疫情是最大的風險。

美銀在報告中強調，標普 500 指數在 8 月份上漲 7%，但超過 50% 的回報來自 10 檔成分股的貢獻，前 5 名是蘋果、微軟、亞馬遜、臉書和 Salesforce。

儘管受調者對於科技股成為大熱門感到擔憂，但大多數投資者仍表示，美股如今處於一個新的牛市當中，有 58% 的人表示美股目前處在「牛市」，高於上個月份的 46%，不過也有 29% 的受調者認為，市場正目前處在「熊市反彈」階段，但比例低於上月的 35%。

從宏觀經濟方面來看，有 84% 的受調者預期全球經濟成長將會更迅速，也有 40% 的受調者預期全球經濟將「強勁得多」，比例創下歷史新高。不過，儘管如此，受調者在 8 月份的所配置的現金部位僅從 4.6% 略升至 4.8%，僅略低於美國銀行所設定的 5%「恐懼」門檻。