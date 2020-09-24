WTO：受疫情衝擊 今年Q2全球商品交易量季減14.3%

根據世界貿易組織 (WTO) 數據顯示，受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，各國政府祭出封鎖措施，使得今年第二季全球商品總交易量較上一季下跌 14.3%，跌幅超過金融危機時期的下跌 10.2%，其中歐洲和北美地區跌幅最大。

WTO 表示，今年第二季全球商品總交易量季減 14.3%，不過好於先前預期的下跌 18.5%。在第二季期間，全球貨物貿易出口量減少 15%，進口量下跌 13.6%。歐洲和北美地區的貨物貿易量跌幅最為嚴重，分別減少 21% 和 20%，亞洲地區受影響較小，跌幅為 7%。

此外，以美元計價的商品貿易額也在第二季度暴跌，較去年同期下跌 21.0%。不過，相較之下，金融危機時期商品貿易價值的跌幅更大，在 2009 年第二季下跌了 33%。

WTO 的報告也指出，今年 4 月和 5 月的跌幅最大，全球商品貿易額分別下跌了 23% 和 26%。報告中表示，隨著歐洲國家開始放鬆封鎖措施，部分亞洲經濟體出現溫和反彈，6 月的情況有所好轉。

世界貿易組織 (WTO) 在先前表示，由新冠肺炎疫情的衝擊，預期今年全球貿易將下跌 13%，不過優於先前最悲觀預期的 32% 暴跌。

WTO 表示：「按照目前的情況來看，在今年剩下的時間裡，貿易量只需要每季增長 2.5%，就可以達到樂觀的預期。但是，展望 2021 年，不利的事態發展，包括第二波疫情可能爆發，經濟成長弱於預期，以及廣泛的貿易限制，可能會導致貿易擴張低於先前的預期。」

世界貿易組織總幹事 Roberto Azevedo 指出，來自各國政府的支持政策，將有助於減輕持續的打擊，並穩定經濟從危機中復甦的步伐，Azevedo 說道：「為使產出和貿易在 2021 年強勁反彈，財政、貨幣和貿易政策都必須保持朝同一方向發展。」