聯準會對通膨開綠燈 風險資產開跑

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國房價（月成長 0.9%）與新屋銷售（13.9%）等房屋相關數據亮眼，耐久財訂單成長大幅升高 11.2%（預期 4.8%），顯示美國經濟狀況漸入佳境，美國聯準會主席於週四表達對通膨和就業更為寬鬆的立場，美國股市強勁上漲 3.3%；

2. 日本首相安倍晉三在週五因為健康因素辭去首相一職，據傳將於 9/15 日舉行黨首選舉，消息傳出後震驚市場，日股單日下跌 1.41%，週線下跌 0.2%。

新興市場

1. 中美第一階段貿易協商評估取得不錯進展，卻在南海局勢上有所衝突，中國八月份工業利潤年增率由前期 11.5% 進一步上升至 19.6%，中國股市上漲 4.0%；

2. 印度央行在兩次債券拍賣疲軟的情形下，恢復扭轉操作，印度股市上漲 2.7%。

債券市場

1. 隨著聯準會發表未來將採取「平均通膨目標」的談話之後，美國 10 年期公債殖利率由前週的 0.63%，走高至 0.72%，美國政府債券下跌 0.7%；

2. 在全球股市強勁表現的帶動下，全球高收益債券利差收斂 21 個基點，指數上漲 0.9%；在美元走弱的助益下，當地貨幣新興市場債券則上漲 1.0%。

原物料、匯率

1. 美元指數下跌 0.9%，以及聯準會依舊寬鬆的政策態度，激勵金價由上週低點 1,902.89 美元 / 盎司反彈至 1,964.83 美元 / 盎司，金價單週上漲 1.3%；

2. 颶風影響墨西哥灣大部分石油產能，石油價格上漲 2.7%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2020/08/31（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/08/28）

資料來源: Bloomberg，2020/08/31（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/08/28）

三大市場關鍵事件及分析

1. 美國疫情逐漸受控

美國疫情於各州先後爆發，並不存在第二波感染跡象，全美國近期每日新增感染與死亡人數也都顯著下降，疫情受到完全控制只是時間問題。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/8/27。

2. 美股獨強，歐日等待數據跟上

美國股市率先收復今年以來跌幅，表現遠優於歐洲與日本股市，從花旗驚奇指數來看，美股強勢其來有自，歐洲與日本若能見到經濟數據跟上，股市就有機會追上美股。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理 2020/8/27。

3. FED 容忍通膨升溫，這些資產最抗通膨

美國聯準會未來將採取平均通膨目標，也就是說將會容忍通膨在某些時候升破 2% 目標，對比過往經驗會發現與景氣循環關聯度較高的資產，將可以發揮對抗通膨的效果。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/8/27，右圖為上次美國 10 年期平衡通膨率由 1% 升至 2.5% 的期間，資料期間為 2009/2/28 – 2011/3/31，績效以美元計算。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/08/27。

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