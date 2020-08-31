聯準會鴿派當道 資金青睞ETF單周吸金60億美元

聯準會定調繼續量化寬鬆，加上主要國家第 2 季 GDP 衰退，資金轉進 ETF，統計過去一周 ETF 股票基金淨流量共 60.9 億美元，其中以美股 ETF 單周淨流入多達 25 億餘美元。

聯準會宣布採取寬鬆的通膨目標政策框架，美中重申落實第一階段貿易協議內容，加上美國監管機構批准血漿療法消息，激勵市場信心大振，掩蓋刺激政策協商停滯。

觀察過去一周資金動向，主要仍以固定收益型 ETF 為主，整體股票型 ETF 資金近週淨流入 60.9 億美元，其中主要流入美國股票型 ETF，近週資金淨流入 25.8 億美元，其次流入全球與日本股票型 ETF，近週資金分別淨流入 25.5 億、4.8 億美元。

至於新興市場股票型 ETF 近週資金淨流入 2.1 億美元，歐洲股票型 ETF 資金淨流入 0.3 億美元，而中國股票型 ETF 淨流出 3.4 億美元最多；而亞太股票型 ETF 淨流出 0.5 億美元。

富蘭克林證券投顧分析，聯準會主席鮑爾宣布將貨幣政策框架改為平均通膨目標，意謂將維持長期低利率環境以提振經濟及就業，此舉可視為是聯準會政策的重大轉折。

根據高盛證券最新發布報告，預期 9 月利率會議將進一步調整前瞻指引及資產購買計畫，時間點早於原先預期的 11 月，在全球央行為對抗疫情，積極印鈔寬鬆下，待經濟復甦，通膨壓力恐跟著來臨。

但聯準會日前也率先表態，可容忍通膨超標，不利於中長期的固定收益資產，但對於具備穩定獲利成長的股票，及具備抗通膨優勢的房市或黃金等實體資產帶來利多，從美股即將連 5 個月收紅，且屢創歷史新高的強勢表現即可印證。

富蘭克林證券投顧指出，在長期低利率環境下，過去僅投資固定收益資產者可衡量個人的風險承受度，適度增持優質龍頭企業的股票來爭取獲利機會，並透過投資組合的多元配置分散風險。

看好美國科技及生技醫療產業的長線成長趨勢，建議投資人無須預設高點，避免太早出場而錯失漲幅，已進場者可續抱，並持續留意震盪買點加碼，美元弱勢環境下，可搭配中國及亞洲股票型基金操作。

