ESG躍投資新顯學 投信搶發綠債基金募資

ESG(環境社會與公司治理) 成為投資新顯學，投信也緊抓趨勢推出相關基金募資，包括路博邁、滙豐中華投信近期分別推出以 ESG 為投資主軸的「綠金債券」，提供市場有別於股票、企業債 ESG 評估為主的投資選擇。

路博邁投信總經理陳正芳表示，目前市場發行的 ESG 基金投資標的大多以股票與企業債為主，較少涉及新興主權債，根據回測研究顯示，將 ESG 分析應用於新興主權債可望獲得顯著的超額報酬。

以摩根大通全球多元新興市場債券指數為例，過去 20 年的年化報酬率約為 7.8%，但若加上總體經濟與 ESG 因子分析，年化報酬率則提高至 9.8% 左右。

陳正芳指出，觀察新興債違約國家的 ESG 表現，可發現其公司治理能力上普遍表現較差，甚至可能連帶拖累經濟發展及金融市場穩定；事實上，聯合國責任投資原則報告也指出，若國家的貪腐情況越嚴重，通常其債券違約的機率也大幅提高。

陳正芳強調，投資上藉由 ESG 分析，有助於排除信用體質較差的新興國家，降低違約風險。

滙豐中華投信也認為，ESG 表現良好的企業通常公司治理較佳，具長遠的可持續發展優勢，因此從投資角度來看，將 ESG 因素融入投資過程中可有效管理風險，並進一步挖掘潛在投資機會。

滙豐中華投信指出，投資債券大多希望降低波動並追求資本成長，然而違反碳排放規定，除可能遭受主管機關鉅額罰款以及公司形象受損外，更可能由於財務及公司治理風險而影響信用評級，導致債券價格劇烈波動，而納入低碳債券基金的投資到組合中，以長線投資來說，亦不失選項之一。

路博邁投信提醒，ESG 雖蔚為風潮，但仍有挑選眉角，尤其當運用在主權債投資時，更需要建立獨有的分析架構，以挑選與報酬表現最相關的因子，舉例來說，當治理面其實才是評估主權債違約風險的最重要關鍵，相關因子如貪腐與清廉、法律規則、政治事件等，權重就需要比較高。