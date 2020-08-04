ESG企業債信評調升家數較多，信用風險低

雖然新冠肺炎疫情及地緣政治風險持續干擾市場，但受惠於全球央行持續降息以及美國聯準會 (Fed) 大規模的救市措施，支撐 ESG 企業債指數 * 7 月以來維持走升格局。柏瑞投信表示，在當前低利率、且全球負利率債券規模居高不下的背景下，資金將持續流入平均信用評等較佳、利差仍有收斂空間的 ESG 企業債，預期下半年還有看升空間。

柏瑞投信於 2020 年 7 月下旬發布業界第一份「洞悉 ESG」報告，獲得市場關注和回響。本月上旬再發布第二份「洞悉 ESG」報告，進一步分析 ESG 企業債市情況。

信評調升家數多 信用風險低

柏瑞投信本月「洞悉 ESG」報告指出，在全球主要央行高度寬鬆的政策支持下，ESG 債券的初級市場相當熱絡，ESG 企業債指數成分企業的發債狀況持續回溫，且遭降評的家數明顯放緩。截至 5 月底，ESG 企業債指數的成分企業共有 2319 家，總計 5 月份有 29 家信用評級被調升、27 家被調降。不過，ESG 企業債指數的平均信用評級為投資等級，信用風險程度相對較低。

柏瑞 ESG 量化債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人施宜君表示，在前景不明、市場波動劇烈之際，信用評級較好的 ESG 企業債指數不但表現抗跌，回復速度也很快。今年來 ESG 企業債指數已收復先前跌幅，到 7 月底漲幅已超過 5%。此外，就算 3 月份市場恐慌情緒最甚之時，資金僅小幅度流出全球 ESG 債券 ETF，近 3 個月則轉為持續流入。

利差水準 仍具投資吸引力

從評價面來看，6 月份全球 ESG 債券與公債之利差收窄約 25 個基本點至 155 個基本點，此利差水準仍高於近 5 年均值，顯示 ESG 債券的評價具有吸引力。此外，全球 ESG 債券的殖利率 6 月份下滑約 26 個基本點至 1.86%。在 Fed 將維持近 0% 利率的水準至 2022 年的環境下，這樣的殖利率還是相對具投資價值。

柏瑞 ESG 量化債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人施宜君表示，在投組配置策略上，以成熟國家為主體，美國的比重最高，並相對偏好防禦型產業，以金融業占比最高。至於在信評配置上，以投資等級債為主。

柏瑞投信提醒，未來要持續觀察全球疫情是否再創高峰，以及美國總統大選和地緣政治關係的後續發展，並留意 ESG 企業債市仍有波動風險。

表一、2020 年 7 月「洞悉 ESG」報告觀察面向之說明

資料來源：Bloomberg，柏瑞投信整理，2020/7。圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求或推薦。 * 全文所指 ESG 企業債指數之價格、殖利率、利差，皆以彭博巴克萊 MSCI 全球企業社會責任債券指數為例，非本基金報酬指標。 **ESG 企業債券指數利差於 2020/6/30 為 155 個基本點。

《註》

柏瑞投信於 2020 年 1 月率先在台灣推出首檔以「ESG 因子 + 量化策略」的全球投資級債券基金 - 柏瑞 ESG 量化債券基金（本基金有一定比重德投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金），受到國內投資人歡迎，也開啟了台灣「ESG 投資」的新風潮，本基金規模為新台幣 161 億元 ***。

由於 ESG 對國人而言屬新型態金融概念，投資需求愈來愈高，柏瑞投信為使市場投資人能深入了解 ESG 債市情況，自 2020 年 7 月開始，每月發布「洞悉 ESG」報告，從總體經濟、貨幣政策、財務體質、新債發行、資金面、評價面，共六個面向回顧 ESG 企業債整體市況，並提出分析與建議，期能教育投資人，建全 ESG 投資意識。

*** 資料來源：投信投顧公會，截至 2020/6/30。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金在配息政策上主要是運用所投資之個股，在該公司有盈餘分配的情況下，所發放之現金股利，且該收入不一定具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100%」，年化配息率為估算值」。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。柏瑞特別股息收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股，在該公司約定條件下，所發放之現金股利，且該收入多數具有定期給付之特性。基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用及反稀釋費) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。上述觀點為投資團隊的意見，可能隨時變動，僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(TM109196)

