永續投資浪潮來襲 資產配置加入ESG債券布局加分

隨著環境永續議題持續受到重視，ESG 債券在臺灣投資市場掀起浪潮，中國信託銀行建議，對於 ESG 分數較高的標的，無論是企業債券或主權債券，在市場震盪時期多能相對抗跌，故投資人將 ESG 債券納入投資布局，有助於降低整體風險。

ESG 為永續投資概念之一，分別為環境（Environment）、社會（Social）、治理（Governance）的縮寫，過去投資人關注量化的企業財報數字成長，現在愈來愈多投資人將 ESG 等質化因素納入投資考量，因為這些因素可能對公司估值與未來財務績效產生重大影響，但卻未揭露於財報中。

但近來 ESG 投資越來越夯，根據巴克萊資本統計 EPFR 資料顯示，截至今 (2020) 年 7 月，ESG 全球股票型基金規模增加逾 350 億美元，其中，成長幅度以 ESG 相關的美國及全球債券基金最高，美國企業債基金規模與年初相比成長 50%，投資策略的運用，也自股票市場慢慢擴展至債券。

中國信託銀行表示，歐洲國家通常遵循嚴格的揭露規範與透明度，但 ESG 評分對美國投資級債券之利差影響尤其顯著，特別是公司治理部分，美國 ESG 投資級債券中，通訊服務、媒體及科技產業權重比一般指數高，且相關行業面對氣候變遷與綠色轉型等環保議題風險較低，投資 ESG 債券不僅可聚焦於企業永續經驗，也可受惠於因疫情而蓬勃發展的數位化題材。

另外，在 ESG 美國高收益債券方面，過去顯示 ESG 分數高的高收益債券表現相對穩定，且在 ESG 三大因素中，公司治理則對高收益債券價格影響顯著。

新興國家主權債券部分，新興國家在進行永續發展進程較成熟國家慢，且永續發展、環保議題與稅務結構方面，新興國家與成熟國家有極大差異，近年中國大陸積極轉型為以消費與服務為主的經濟體，加強企業治理、財務透明度與跟進國際準則等作為，有助亞洲國家持續改善 ESG。

中國信託銀行觀察，今年 2 月至 3 月市場震盪時期，ESG 新興國家主權債券表現優於一般債市，其中又以社會與公司治理兩項指標最能領先大盤，顯示在違約風險攀升的環境下，投資人對資產品質要求再度提升，著重於 ESG 的新興市場債市表現也比一般企業債穩健。

因此中國信託銀行建議，ESG 分數較高的標的，無論是企業債券或主權債券，在市場震盪時期多能相對抗跌，反映 ESG 投資策略與大盤連動性較低的特性，另一方面，隨著 ESG 成為投資新顯學，發債企業為了更容易籌措資金並提高投資人對氣候變遷與環境永續性投資，預期綠色債券及 ESG 相關資產類別也將上升。