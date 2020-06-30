柏瑞投信：趨勢無法擋 ESG企業債還有行情可期

新冠肺炎疫苗試驗有所進展，加上各國經濟陸續開放，提振投資人信心，且美國聯準會 (Fed) 重申提振經濟的決心，強化風險意願，帶動高收益債、投資等級債等信用債的利差持續收斂。柏瑞投信表示，ESG 企業債指數 * 自 3 月低點反彈後步入上升趨勢，目前利差仍在 5 年均值之上，近期雖因擔憂二次疫情而小幅擴張，反而提供不錯的進場點。

全球 ESG 政策法規成長 2 倍

柏瑞 ESG 量化債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人施宜君表示，近期各國公布的經濟數據部份已見回穩跡象，ESG 企業債指數也連 2 個月反彈。疫情過後，掀起了全球的 ESG 投資浪潮，預期在聯合國政策持續的推波助瀾下，ESG 企業債的市場將進一步深化與成長。

自聯合國於 2015 年提出永續發展目標以來，世界各國陸續據此頒布 ESG 相關法規或政策，根據 Refinitiv 今年 5 月發布的 ESG Playbook，截至 2019 年 9 月，相關 ESG 法規數量已較 2015 年成長約 2 倍。

其中，最積極響應聯合國 2030 年永續發展目標的歐洲，ESG 政策的發展也領先全球，歐洲的 ESG 相關法案 / 政策共有 338 件，佔全球的 65%。

另方面，根據 BofA Global Research 今年 6 月的報告，全球的 ESG 企業債基金於過去幾年也快速成長，截至 2020 年 5 月，總規模接近 180 億歐元 (圖一)，相較於 2018 年 6 月的 100 億歐元，2 年間基金規模成長了 80%，預期此一良心投資浪潮，勢不可擋。

根據聯合國數據顯示，截至去年底，全球超過 2850 家機構已加入 PRI(聯合國責任投資原則) 組織，且簽署機構管理的資產總規模亦超過 90 兆美元，顯示全球對 ESG 投資日益重視。

柏瑞 ESG 量化債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人施宜君指出，在 PRI 簽署機構總管理資產 90 兆美元的分類當中，固定收益資產和股票資產各佔 39%，約 35 兆美元 (圖二)，預期未來還有成長的空間。

至於在基金投資策略上，整體而言，防禦型產業配置仍會較高，但與非防禦型產業的預期報酬差距已縮小。未來將適度增加非防禦型產業配置 (如能源、原物料) 與科技。ESG 企業債指數利差雖已自近期高點收斂至目前 (6/19) 的 152 個基本點，但仍位於 5 年均值 132 個基本點之上，下半年仍有收斂機會。不過投資人需留意，ESG 債券市場仍有波動的風險。

*ESG 企業債採用彭博巴克萊 MSCI 全球社會責任債券指數 (美元避險)，非本基金指標。

圖一、ESG 企業債基金規模近幾年快速成長

資料來源：BofA Global Research，截至 2020/6/12。金額單位：10 億歐元。圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求或推薦，亦不對基金之報酬 / 風險做任何保證。過去績效不代表未來收益之保證。

圖二、PRI 簽署機構總管理資產分布圖

資料來源：聯合國 PRI，統計至 2019/12/31。藍色區塊為股票資產，土黃色區塊為固定收益資產。圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求或推薦，亦不對基金之報酬 / 風險做任何保證。過去績效不代表未來收益之保證。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的，在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用及反稀釋費) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。上述觀點為投資團隊的意見，可能隨時變動，僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(TM109166)