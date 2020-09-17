CDC：明年第三季美國人將恢復正常生活

週三 (16 日) 美國疾病管制與預防中心 (CDC) 週三表示，美國到明年第三季應該有足夠新冠疫苗劑量，讓美國人回歸正常生活。

CDC 主任雷德菲爾德 (Robert Redfield) 週三抵達參議院作證時表示，預計新冠疫苗接種將在今年 11 月或 12 月開始，但數量有限，諸如醫護人員等最需要疫苗的人將接種第一批疫苗。

美國預計新冠疫苗接種將在今年 11 或 12 月開始。(圖片：AFP)

至於疫苗何時將發配給全美普羅大眾，讓美國人恢復正常生活？雷德菲爾德預估：「我想可能會是第三季。」

雷德菲爾稱，當有大量可用的新冠疫苗時，CDC 有兩項主要目標，一是廣泛提供疫苗，二是確保目標族群高度免疫，特別是新冠重症高風險的族群。

雷德菲爾德表示，川普政府的新冠疫苗計畫 (曲率極速行動；Operation Warp Speed) 的運作速度是前所未有的。

CDC 稍早概述了一項全面計畫，將向所有的美國人免費提供新冠疫苗。

美國政府計畫在 FDA 緊急授權或批准後 24 小時內，將新冠疫苗運送到全美各地的分配中心。藥品經銷商 McKesson (MCK-US) 將作為疫苗的主要經銷商。

受此消息激勵，McKesson 週三盤中上漲逾 2%，暫報每股 154.14 美元。