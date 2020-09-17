WTO：全球服務貿易基本面強勁 有機會觸底反彈

世界貿易組織 (WTO) 週四 (17 日) 公布最新報告， 第二季全球服務貿易指數跌至有紀錄以來新低，報 95.6，儘管如此，WTO 認為基本面依舊強勁，服務貿易有機會觸底反彈。

WTO 週四 (17 日) 公布 2020 年第二季服務貿易晴雨表 (Services Trade Barometer)，截至今年 6 月，服務貿易晴雨表指數降至 95.6，低於 3 月時紀錄的 96.8，指數低於 100 顯示貿易增長低於中期趨勢。

(圖：WTO)

WTO 表示，儘管 95.6 創下紀錄新低，且遠低於 100，仍超過實際服務貿易活動的最新趨勢，顯示基本面依舊維持強勁，服務貿易有機會觸底反彈。

WTP 服務貿易晴雨表主要針對服務業 PMI、金融服務、資通技術服務、航空運輸、貨櫃運輸以及營建等服務類別進行衡量，希望以此衡量全球服務貿易的增長勢頭，同時辨識趨勢轉折。

晴雨表大部分成分指數皆落在趨勢以下，有些甚至已經觸底，因航空業受打擊最劇烈，航空客運指數僅報 49.2，甚至不到基準的一半。

其他如貨櫃運輸指數報 92.4、營建指數報 97.3、全球服務業採購經理人指數 (PMI) 報 97，資訊及通訊技術服務也跌至 94.6，金融服務指數是唯一保持趨勢以上的類別，報 100.3。