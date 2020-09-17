新聞

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

基金老司機

沒有符合搜尋條件的資料

WTO：全球服務貿易基本面強勁 有機會觸底反彈

WTO：全球服務貿易基本面強勁 有機會觸底反彈 (圖：AFP)
WTO：全球服務貿易基本面強勁 有機會觸底反彈 (圖：AFP)

世界貿易組織 (WTO) 週四 (17 日) 公布最新報告， 第二季全球服務貿易指數跌至有紀錄以來新低，報 95.6，儘管如此，WTO 認為基本面依舊強勁，服務貿易有機會觸底反彈。

WTO 週四 (17 日) 公布 2020 年第二季服務貿易晴雨表 (Services Trade Barometer)，截至今年 6 月，服務貿易晴雨表指數降至 95.6，低於 3 月時紀錄的 96.8，指數低於 100 顯示貿易增長低於中期趨勢。

(圖：WTO)
(圖：WTO)

WTO 表示，儘管 95.6 創下紀錄新低，且遠低於 100，仍超過實際服務貿易活動的最新趨勢，顯示基本面依舊維持強勁，服務貿易有機會觸底反彈。

WTP 服務貿易晴雨表主要針對服務業 PMI、金融服務、資通技術服務、航空運輸、貨櫃運輸以及營建等服務類別進行衡量，希望以此衡量全球服務貿易的增長勢頭，同時辨識趨勢轉折。

晴雨表大部分成分指數皆落在趨勢以下，有些甚至已經觸底，因航空業受打擊最劇烈，航空客運指數僅報 49.2，甚至不到基準的一半。

其他如貨櫃運輸指數報 92.4、營建指數報 97.3、全球服務業採購經理人指數 (PMI) 報 97，資訊及通訊技術服務也跌至 94.6，金融服務指數是唯一保持趨勢以上的類別，報 100.3。

延伸閱讀