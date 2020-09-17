股神破戒押寶！Snowflake掛牌首日噴漲逾110%

在股神巴菲特的加持之下，硅谷獨角獸 Snowflake 週三 (16 日) 於紐約證券交易所掛牌首日以每股 245 美元的價格交易，隨後由於股價波動而一度觸及熔斷機制暫時停牌，盤中漲逾 110%。

雲原生數據倉庫供應商 Snowflake 股票的交易代碼為「SNOW」，按每股 245 美元的開盤價計算，Snowflake 市值達 679.4 億美元，較 2 月份預估的 124 億美元高逾五倍。

Snowflake 締造軟體公司史上最大規模 IPO 紀錄，也是今年來最大 IPO 案。

美股 IPO 熱潮中，投資者希望能買入 Snowflake 股票，而股神巴菲特早年曾向大眾呼籲，切勿參與過熱的 IPO 市場，如今股神也破了戒，押寶這家獨角獸企業。

截稿前，Snowflake 一度來到 319 美元的盤中高點，這讓股神單日獲利約達 10 億美元。

一份申報文件顯示，巴菲特執掌的波克夏公司買進 Snowflake 2.5 億美元股票，且同意透過次級交易額外收購 400 萬股。以 Snowflake 最新 IPO 價格計算，股神這筆投資價值超過 6 億美元。

Snowflake 於 2012 年於加州聖馬特奧市成立，創立了第一個為雲端運算而優化的數據倉庫平台，運用大數據處理和公共雲技術，提供眾多企業儲存和訪問雲端數據的新方法，而不用仰賴與硬體綁定的資料庫。

獨立科技投資分析師 Beth Kindig 表示：「市面上沒有像 Snowflake 那樣這樣專營 (pure-play) 的企業。」

Snowflake 與亞馬遜 AWS (AMAN-US) 有著錯綜複雜的關係，因為該公司很大一部分業務的主機仰賴 AWS，但同時其服務又與亞馬遜 Redshift 雲端數據倉庫產品相互競爭。

Snowflake 成長快速。今年上半年營收自一年前同期的 1.04 億美元倍增至 2.42 億美元。

Beth Kindig 稱，Snowflake 在所有 IPO 中的淨收入留存率最高，達 158%，這表明其客戶正以前所未有的速度購買 Snowflake 產品。

過去 12 個月當中，支出超過 100 萬美元的 Snowflake 客戶佔比，從近一個會計年度的 14% 增加到 41%。