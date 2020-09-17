國泰世華攜手C2FO 為台灣首家金融合作 掀供應鏈融資新頁

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行今 (17) 日宣布，與全球最大供應鏈市場平台 C2FO 簽署合作備忘錄 (MOU)，成為其在臺首家金融合作夥伴。

國泰世華銀行表示，透過大型買方企業上傳至 C2FO 平台的發票，將可精進徵信審查的真實性和時效性，有助於身為賣方的中小型企業更快速便捷獲得融資；此次合作，也是國泰世華銀行繼聯手大型電商平台、國內海運龍頭及通關網路公司，打造供應鏈融資服務之後，又一領先創舉。

攜手全球最大供應鏈金融平台 國泰世華銀助中小企業打國際盃

2019 年底才在臺成立工作團隊的 C2FO，為供應鏈資金媒合平台，2008 年於美國發跡，支援多達 83 種幣別，彙集全球逾 100 萬家企業，包含全球 500 大企業中的 115 家企業，如跨國電商、知名量販、科技公司及跨國零售企業等，每日所上傳的發票筆數高達 5000 萬張，累積融資金額已高達 1100 億美元，為全球最大供應鏈金融平台之一；當供應鏈中的中小型賣方企業出現融資需求時，便能以發票為標的，透過 C2FO 的專利「動態議價機制」在平台上媒合，即時取得所需資金。

中小企業是臺灣經濟發展中不可或缺的要角，今年受疫情影響，全球經濟和金融體系遭遇巨大衝擊，使中小企業融資處境更顯艱難。此次國泰世華銀行以臺灣金融業龍頭企業之姿，宣布與 C2FO 強強聯手，將可為海內外企業客戶、尤其是過往因財務資訊難以掌握，導致徵信成本過高，較難取得銀行融資的中小企業，提供更為靈活且更加可靠的資金支持，力助臺灣中小企業活絡金流，強化供應鏈穩定度，進而提升國際競爭力。

隨著全球經貿及金融科技發展，體察到企業客戶對資金即時流動的高度需求，國泰世華銀行表示，多年來該行大力推動供應鏈融資業務，包括：串聯大型電商打造物流金融授信服務，並與海運和通關網路公司合作，透過客戶授權共享報關單或海運提單等資訊，大幅簡化貿易融資程序，主動走入產業應用場景之中，為企業客戶量身打造多元的供應鏈融資方案。

國泰世華銀行進一步表示，近來企業面臨的市場競爭，已發展為各供應鏈間的競爭，供應鏈體系的穩定性將左右企業發展的前景，尤其疫情延燒至今，不少企業面臨現金流缺口、供應鏈恐中斷的困境；透過此次與 C2FO 合作，串起專業的金融服務與技術，尤其在全球疫情未歇之際，此項服務將減少人工及書面作業，對急需現金流支撐的中小企業實為一大助益。

除傳統授信業務外，國泰世華與 C2FO 合作後，將以供應鏈融資及更多樣的現金管理產品，滿足海內外客戶的需求，開創銀行與客戶雙贏勝局。

此外，伴隨臺資企業海外布局的腳步，國泰世華銀行積極拓展海外版圖，在大中華區及東協地區建立起綿密的金融服務網，以跨國金融平台提供金融服務，並屢次獲得《亞洲銀行家》(The Asian Banker) 雜誌「臺灣地區最佳貿易金融銀行」、《財資》(The Asset) 雜誌「臺灣最佳電子解決方案夥伴」等多項國際大獎肯定。