中鼎奪興達及台中發電機組逾千億元工程 185億元聯貸今簽約

全台最大統包工程承攬商中鼎 (9933-TW) 集團攜手美商奇異公司（General Electric International, Inc.），承攬台電「興達電廠及台中電廠燃氣複循環發電機組統包工程」，合約金額 1000 億元，為開立相關工程保證函所需，中鼎今 (17) 日簽訂 185 億元的聯貸合約。

中鼎指出，此聯貸案由日商瑞穗銀行台北分行及兆豐銀行共同主辦，金額為 185 億元，其他參貸銀行包括菲律賓首都銀行台北分行、合庫銀行及華南銀行。

中鼎指出，金融業聯貸案參貸踴躍，兩個月期間內就籌組完成並簽約，認貸金額 240 億元，超額認參比例 130%，最終以 185 億元簽約。

中鼎主管表示，中鼎攜手美商奇異承攬工程，合約金額 1000 億元，刷新中鼎集團在統包工程承攬金額的新高紀綠。

台電「興達電廠及台中電廠燃氣複循環發電機組統包工程」案，主要工程範圍包括興達電廠新建 3 部複循環發電機組，總裝置容量 3900MW；台中電廠新建 2 部複循環發電機組，總裝置容量 2600MW，兩座電廠除穩定台灣電力供應，並以天然氣的潔淨低碳環保優勢，減少發電產生的碳排放，兼顧經濟與環境發展平衡。

中鼎指出，台灣有 98% 能源仰賴進口，在政府非核家園政策規劃下，綠能及燃氣發電成為能源轉型重要措施，其中燃氣發電占比至 2025 年將達 50%，帶動燃氣電廠建廠及擴廠相關工程商機龐大，台電為配合政府能源政策，達成增電、減碳目標，在既有高雄興達電廠及台中電廠，分別新建高發電效率及低碳排放的燃氣電廠。