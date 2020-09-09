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【胡一帆專欄】中國下半年經濟復甦範圍進一步擴大

【胡一帆專欄】中國下半年經濟復甦範圍進一步擴大。(圖:AFP)
【胡一帆專欄】中國下半年經濟復甦範圍進一步擴大。(圖:AFP)

我們預期，下半年中國經濟同比增速將達到 5.5%-6%，主要驅動因素包括消費和服務業逐步復甦、基礎設施投資力度加大以及強韌的出口。

尤其是，隨著疫情基本得到控制，以及疫苗最終將推出，我們預期消費者信心將恢復，並將在未來幾個月提振服務業 / 消費活動。景氣回暖的一個有力證明是，8 月份非製造業採購經理指數（PMI）從 7 月的 54.2 跳升至 55.2。這主要是受到服務業 PMI 走強拉動 — 8 月份服務業 PMI 升至 54.3，為 2018 年 1 月以來最高。酒店、國內旅遊及餐飲等行業恢復正常，為服務業走強做出了貢獻。

CPI 暫時上漲，PPI 跌幅收窄。由於洪水導致食品供應受到干擾，7 月份居民消費價格指數（CPI）同比增幅從 6 月的 2.5% 升至 2.7%。政府於 7 月 30 日將防汛應急回應從 II 級調整至 III 級，這意味著洪水對部分食品供應的風險應會降低。隨著洪災影響消退且高基數效應顯現，我們認為未來幾個月 CPI 將再次回落。我們預測 CPI 全年平均值在 2.5% 左右（2019 年為 2.9%，年初迄今為 3.7%），遠低於政府 3.5% 的目標。與此同時，7 月份生產者價格指數（PPI）同比下降 2.4%，降幅連續第二個月收窄，主要是受到石油和工業相關行業的帶動。鑒於低基數效應且經濟持續復甦，我們預計下半年 PPI 降幅將繼續收窄。我們預測全年平均值約為零（2019 年為 -0.3%，年初迄今為 -2%）。

中國央行進一步挹注流動性

8 月份，中國央行加大了公開市場操作（OMO）和中期借貸便利（MLF）操作。繼 6 月和 7 月資金淨回籠後，8 月份央行淨投放約人民幣 8000 億元的流動性，旨在平滑市場利率上升趨勢並促進政府債券順利發行。

8 月份地方政府債券發行額加速至人民幣 1.2 萬億元（遠高於 7 月份的人民幣 3000 億元），為今年以來第二高。這是由於下半年專項債額度尚餘 1.5 萬億元，需要在 8 月至 10 月間完成。值得注意的是，2020 年下半年的額度是 2019 年下半年的兩倍。鑒於 10 月底前政府債券發行活躍，我們預計信貸增長將在未來幾個月進一步攀升，直到第四季度才有所放緩。全年信貸同比增速料將在 13.5%（年初至 7 月為同比增長 12.9%，2019 年為 10.7%）。

儘管政策更具針對性，但鑒於經濟復甦冷熱不均、第二波疫情的風險以及中美緊張局勢揮之不去，年底前中國央行的貨幣政策立場仍應維持寬鬆，以防融資成本飆升。中國央行在近期會議上重申貨幣政策將靈活適度，保持市場上的流動性合理充裕。鑒於貸款市場報價利率（LPR）的改革，未來企業貸款利率可能繼續下降。我們依然預計年內存款準備金率（RRR）還會進一步下調 100-200 個基點，中期借貸便利（MLF）利率下調 10-20 個基點，降幅將較今年以來的 150-200 個基點（RRR）和 30 個基點（MLF）溫和。

中美緊張局勢揮之不去

儘管中國仍致力履行協議，但隨著美國的施壓擴大至科技、金融以及地緣政治，導致中美緊張局勢升溫。美國於 8 月 26 日至 28 日採取最新措施，將 34 家中資企業列入實體清單，並針對一些個人採取簽證限制，稱其參與了與中國南海有關的建設和軍事行動。這是美國首次就這一有爭議的戰略水域對中國採取此類行動。8 月初，美國採取了幾項非關稅措施：進一步限制向華為出售晶片，從 8 月 14 日起的 90 天后限制美國企業與 TikTok 進行商業交易的行政命令，以及迫使中概股在 2022 年 1 月前從美國退市的提議，除非其符合美國審計規則。

我們認為，對於 7 月份以來美國進一步升級打壓中國的言辭以及非關稅措施，中國依然表現得非常謹慎且克制，並把重點放在長期發展方面。

專欄為個人立場，與鉅亨網無關

縱橫宏觀 瑞銀焦點 | 胡一帆

於2015年11月加入瑞銀，擔任財富管理大中華區首席投資總監及中國首席經濟學家。在加入瑞銀前，曾於海通國際擔任研究部主管及首席經濟學家，並於2013-2014年榮獲《機構投資者》中國「最佳研究鑽石獎」及「大中華區最佳經濟學家」。擁有美國喬治城大學經濟學博士學位與中國浙江大學經濟學學士學位；且為《中國經濟新格局：策略轉型及全球重組》（2014）一書作者。

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