【袁志峰專欄】美股回穩 港股反彈

9 月 10 日推介 - 眾安在線 (6060), 上日收市 $43.70

1) 股市前景

恒指昨日盤中跌至接近技術支持位 24200 點，估計調整已完成，隨着美股回穩，有反彈空間，尤其是大型科技股，首選阿里 (9988)。

今天推介是眾安在線 (6060)，為國內首家互聯網保險公司，今年上半年盈利 4.9 億元人民幣，按年增長 4.2 倍，業績優於市場預期。股價已從近期最高收市價 55.0 元下調 20%，亦跌回公布中期業績前水平，有一定吸引力。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指低開 329 點，早盤最多跌 411 點，午後回穩，收報 24469 點，跌 155 點或 0.6%。成交額按日跌 14% 至 1208 億元，9 月以來日均成交 1540 億元。港股通南向資金轉為淨買入 17 億元，9 月至今累積淨買入 172 億元。

藍籌股 15 升 33 跌 2 持平。中華煤氣 (3) 升逾 2%，是表現最佳藍籌。其次是創科實業 (669) 及中國聯通 (762)，皆升逾 1%。蒙牛乳業(2319) 是最弱藍籌，跌 4%。其次是吉利汽車 (175)、阿里巴巴(9988) 及中國人壽(2628)，皆跌逾 2%。

大型科技股全線下跌。京東 (9618) 跌 3%，騰訊 (700) 跌少於 1%，其餘 4 隻最大科技股平均跌 2%。恒生科技指數跌 1.5%，成份股 8 升 22 跌。新東方在線 (1797) 是表現最好成份股，漲 4%。恒騰網絡 (136) 跌 16%，是表現最差成份股。心動公司 (2400) 瀉 6%，眾安在線 (6060)、金山軟件(3888)、微盟(2013) 及貓眼娛樂 (1896) 跌 4%。

板塊方面，航運、航空及電訊股做好。中遠海能 (1138)、中遠海控(1919) 及中遠海發 (2866) 分别上升 3%、5% 及 7%。中國 3 大航空股平均升 3%。軟件、遊戲、家電、水泥、汽車、中資券商股跑輸大市。中金公司 (3908) 跌逾 4%。吉利 (175)、比亞迪(1211) 及華晨中國 (1114) 跌 2%-4%。華潤水泥 (1313) 跌 6%，海螺水泥 (914) 及中國建材 (3323) 跌 3%。海爾電器 (1169)、創維集團(751) 及海信家電 (921) 跌 2%-3%。

周三上証指數低開低走，早盤曾跌 2.4%，隨後回穩，收報 3254.63 點，跌 1.9%。深証成指跌 3.3%，科創 50 指數跌 3.5%。滬深兩市總成交逾萬億元 (人民幣，下同)。北向資金轉爲淨賣出 38 億元，9 月至今累積淨賣出 171 億元。

3) 上日美股市況總結

周三美股三大指數反彈。道指收報 27940 點，升 439 點或 1.6%。標指升 2.0%，納指升 2.7%。美滙指數跌 0.2%，收報 93.24。現貨金價升 0.8%，收報 1946 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

國家統計局最新數據顯示，中國 8 月 CPI 同比增長 2.4%，預期增長 2.4%，前值增長 2.7%；8 月 PPI 同比下降 2%，預期下降 2.0%，前值下降 2.4%。(Wind)

南韓媒體報道，華為向南韓承包商稱，預計明年智能手機的生產目標僅為 5000 萬部，較今年的預期出貨 1.9 億部大減 74%。華為去年的手機出貨量為 2.4 億部。(信報)

5) 新股訊息

樂享互動 (6988) 今日起招股，招股價每股介乎 2.14 至 3.21 元，擬發售約 5.44 億股，最多集資 17.45 億元。每手 1000 股，入場費 3242 元，9 月 23 日掛牌。樂享互動是內地效果類自媒體營銷服務供應商，為 KOL 與廣告客戶進行配對，主要在騰訊 (700) 旗下微信、字節跳動旗下抖音等平台投放效果廣告。(信報)

福祿控股 (2101) 昨日孖展截飛，綜合 8 間券商累計為其借出 315 億元孖展額，相當於公開發售超購逾 353 倍。(蘋果日報)

6) 個股訊息

碧桂園 (2007) 副主席楊惠妍 9 月 3 日買入 616 萬股，平均每股價格約 9.71 港元。9 月 4 日買入 664 萬股，平均每股價格約 9.65 港元。(Wind)

9 月 7 日，Schroders Plc 增持中石化 (386) 約 2086 萬股，每股作價約 3.50 港元，總金額約 7297 萬港元。增持後最新持股比例為 5.06%。(Wind)

新東方在線 (1797) 周二收市後訂立認購協議，擬向控股股東新東方及新東方創辦人兼公司主席俞敏洪持有的 Tigerstep，以每股 3.87 美元（約 30 港元）配售 5943.2 萬股新股，佔已擴大後股本 5.95%，集資 17.83 億港元。由於是次配股屬關連交易，故須呈特別股東大會並獲獨立股東批准，方能落實。(信報)

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