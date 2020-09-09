【袁志峰專欄】美股調整 提供買入港股機會

9 月 9 日推介 - 阿里巴巴 (9988), 上日收市 $269.6

1) 股市前景

恒指連跌 4 日後，昨日在中資金融股領漲下小幅度回升，科技股普遍受壓。上証指數連跌 4 日後亦同樣回升，滬深股通北向資金錄得淨買入，反映外資再次吸納 A 股，屬正面消息。美股連跌 3 日可能拖累港股表現，但同時為投資者提供買入機會。

今天推介是阿里巴巴 (9988) ，該公司截至 6 月底的季度收入同比增長 34%，非公認會計準則淨利潤同比增長 28%，以歷史本益比 35 倍而言，估值合理，下月分拆持有 33% 股權的螞蟻集團可釋放價值，有利股價短期表現。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 196 點，已是全日高位，隨後輾轉回落，最多跌 248 點見 24341 點，午後隨 A 股反彈，收報 24624 點，升 34 點或 0.1%。成交額按日跌 11% 至 1406 億元，9 月以來日均成交 1595 億元。港股通南向資金連續 13 日淨買入後，於昨日轉為淨賣出 18 億元，9 月至今累積淨買入減至 155 億元。

藍籌股 21 升 25 跌 4 持平。工行 (1398)、建行(939) 及中行 (3988) 漲 3%-5%，是表現最佳藍籌。其次是中國人壽 (2628) 及中國聯通 (762)，皆升逾 2%。小米(1810) 是最弱藍籌，跌 7%。其次是恒隆地產 (101) 及金沙中國(1928)，皆跌逾 2%。

大型科技股漲跌不一。阿里 (9988) 升逾 1%，美團 (3690) 瀉 4%。騰訊 (700)、京東(9618) 及網易 (9999) 跌少於 1%。恒生科技指數跌 1.6%，成份股 8 升 21 跌 1 持平。中芯國際 (981) 是表現最好成份股，漲 3%。眾安在線 (6060)、金山軟件(3888) 及貓眼娛樂 (1896) 跌 5%-6%，是小米 (1810) 以外表現最差成份股。

板塊方面，內銀，內險及電訊股做好。中國 4 大銀行股、6 大保險股及 3 大電訊股分別平均升 4%、3% 和 2%。物管、軟件及黄金股跑輸大市。金蝶國際 (288)、金山軟件(3888) 及微盟 (2014) 跌 3%-6%。碧桂園服務 (6098) 及雅生活服務 (3319) 跌 2%-3%。紫金礦業 (2889) 及招金礦業 (1828) 分別跌 6% 和 2%。獲公司主席增持的信德集團 (242) 升 10%。

周二上証指數高開低走，早盤曾跌 0.5%，午後回升，收報 3316.42 點，升 0.7%。深証成指升 0.1%，科創 50 指數跌 0.9%。滬深兩市總成交逾 9000 億元 (人民幣，下同)。北向資金連續 6 日淨賣出後，於昨日轉爲淨買入 64 億元，9 月至今累積淨賣出 134 億元。配股予馬雲的雲鋒金融(376) 急漲 22%。

3) 上日美股市況總結

周二美股三大指數下跌。道指收報 27500 點，跌 632 點或 2.3%。標指跌 2.8%，納指跌 4.1%。過去 3 個交易日，道指、標指及納指累積跌幅達 5.5%、7.0% 及 10.0%。市場避險情緒高漲，美匯指數升 0.8%，收報 93.46。現貨金價跌 1.5%，收報 1905 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

乘聯會公布，8 月狹義乘用車市場零售銷量錄 170 萬輛，按年增長 9%，為 2018 年 5 月以來的最強的正增長。首 8 個月，全國乘用車市場累計零售 1101 萬輛，按年下降 15%。(信報)

5) 新股訊息

百勝中國 (9987) 明日掛牌，市場消息透露，百勝中國一手中籤率達 25%，認購 14 手穩獲一手。隔晚美股收市報 52.34 美元(405.6 港元)，較招股價 412 港元低 1.5%。(信報)

昨天第二日招股的中國虛擬商品及服務平台營運商福祿控股 (2101)，獲多間券商合共借出逾 255 億元孖展額，相當於公開發售超購 286 倍。(信報)

6) 個股訊息

內媒報道，騰訊 (700) 與長城汽車(2333)、仙豆智能宣布深化戰略合作，將在去年的戰略合作基礎之上，圍繞生態車聯網、海外雲服務、智慧行銷、AR（擴增實境）導航及自動駕駛等展開新的合作。(信報)

丘鈦科技 (1478) 公布，8 月攝像頭模組銷售 3385 萬件，按年增加 5%，按月升 7%。(信報)

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