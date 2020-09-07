【野村投信】無須擔憂通膨，大選仍是關鍵

野村投信投資長 周文森 (Vincent Bourdarie)

美國總統大選正在升溫，而投資者仍相對缺乏關注，美國大選不再有任何後續效應嗎？還是太多的事件佔據投資者的思緒，所以選舉沒有成為頭條新聞？投資者確實有很多需要考慮的問題，美國政治也還不是市場爭論的重點。

投資者忙著關注 Jackson Hole 年會，急切地想從鮑威爾主席的演講中查證並了解聯準會的新框架，以及如何更準確地評估未來的決策。聯準會已經終止以 2% 的核心通膨做為主要指標的目標，轉為以平均通膨為指標，最重要的是，演講和整體座談會已證實美國的利率不太可能轉為負值，只要通膨沒有上升，這個框架的變化就不會對投資者產生太大的直接影響。即使在通膨加劇的情況下，也給聯準會足夠的空間來因應，此一框架絕對是為了使決策更加靈活。

對於通膨的擔憂已經引起投資者的注意。儘管如此，通膨不太可能大幅回升。某些基本產品的生產中斷和零星的價格飆升推高部分商品價格，不過還沒有任何結構性因素推動通膨上升。生產過剩和疲弱的消費者需求仍居主導地位，消費者將保持謹慎的支出。在美國，預防性儲蓄已被推至前所未見的水平，許多工作者正評估未來情勢，通膨不太可能恢復，貨幣政策將長期處於量化寬鬆。

同時，選舉將開始成為頭條新聞並佔據投資者的思緒。民主黨與共和黨都提出明確而獨特的政策走向，大規模的財政刺激和基礎建設方案是兩者的共同點，且對於經濟在後疫情時代的表現極為重要，但民主黨與候選人拜登應會改變川普政府處理經濟的方式。如此一來，拜登會否當選對於市場而言將變得相當重要。川普擔任總統期間，主軸是降低稅率並著重在放鬆管制，拜登執政的目標是縮小貧富差距，並可能取消有助於讓市場滿意的關鍵政策。拜登若當選，會有象徵性的舉措，但落實將是漸進的，且最重要的是實現一部分，其他部分可能仍會令投資者驚訝。就像每次民主黨執政任期，醫療保健將成為關注的焦點，但整體而言應會在更廣泛的項目上施以更嚴格的法規，以降低碳足跡和制定更環保的政策；機率較低但較關鍵的將是針對科技巨頭的政策。對於投資者來說，還有很多事情要考慮。

若拜登當選，針對科技巨頭的這項政策主要取決於國會選舉的結果。民主黨同時贏得參眾兩院將使拜登能夠直接推行政策，但這可能性很小。由共和黨控制的參議院將限制民主黨新政府的發展空間，並使政策轉為一個折衷版。但仍有個領域不至於出現任何變化：對中政策。共識已經形成，並將中國視為美國的問題，而且貿易政策不太可能修改。與其他合作夥伴的貿易政策方針則仍是未知，但所有大型貿易協定都已在其公眾輿論的壓力下，傾向更多的貿易保護主義。

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