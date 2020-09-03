日本Q2電腦出貨優於預期 蘋果成長幅度居首

IDC Japan 週三 (2 日) 公布，日本 2020 年 Q2 的傳統型 PC 出貨量年減 0.7% 至 396 萬台。法人市場年減 17.0% 至 237 萬台，家庭市場年增 40.7% 至 159 萬台。

由於日本去年同期法人市場電腦熱銷，原本預估今年將出現相當程度回落，但由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，在家工作及宅經濟也帶動了電腦需求，出貨量也幾乎維持在去年的相同水準。

法人市場方面，過去沒有大幅推動在家工作的中小企業們，有多數買進了筆記型電腦。日本中央及地方政府所提供的防疫對策補助金、還有推動在家工作的補助金，也應該都起了作用。

還有在日本文部科學省所推動的「GIGA School 構想」下，與該政策有關的筆記型電腦採購案也在今年 Q2 開始出貨，也都支撐了法人市場。去年日本法人市場的電腦出貨量年成長 64.0%，今年同市場只減少 17.0%，表現也不算太差。

另由於疫情關係造成學校、補習班停課，在家學習相關的電腦需求湧現。外加中小企業的在家上班需求等，也都帶動了家庭市場的筆電、桌機需求。

出貨排行前 5 名分別為：

聯想 / NEC / 富士通集團 (市占 40.9%) 日本 HP(市占 17.1%) 戴爾 (市占 16.2%) 夏普 Dynabook(市占 6.4%) 蘋果 (市占 6.0%)

其中，聯想 / NEC / 富士通集團整體出貨量年增 3.3%。

日本 HP 出貨量年減 9.4%，低於市場平均的年減 0.7%。推測與該公司在 GIGA School 案件中沒有出貨有關。不過在家庭市場則是出現大幅增長。

戴爾出貨量年增 10.2%，與日本 HP 之間也只剩下 1 個百分點的差距。

夏普 Dynabook 仍然維持在第 4 名，但是出貨量較去年同期大幅下滑 17.2%，推測與零件供應的問題有關。

蘋果出貨成長率在五家公司中居首 (年增 15.2%)，只以些微差距落在夏普 Dynabook 之後。