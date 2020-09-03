Nissan生產技術突破 CFRP材質將用於量產車

日產汽車 (7201-JP) 週四 (3 日) 表示，該公司將於 2024 年展開碳纖維強化塑膠 (CFRP) 的量產。CFRP 與汽車輕量化及改善油耗有關，未來在設計階段就會運用模擬技術，開發所需的時間也將減半。希望在生產成本降低後，能早日進入量產。

日產汽車股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

日產汽車副社長坂本秀行，3 日於線上記者會作出上述說明。CFRP 是結合了碳纖維及樹脂的新材料，具備強度高、質量輕等優點，重量大約只有鐵的一半。

不過就現狀而言，CFRP 的成本約為鐵質材料的 10 倍，而且由於製造過程複雜且耗費時間，也一直難以普及。日產也只有應用在跑車的「GT-R Nismo」等部分車款上頭。

製造上的瓶頸在於零件的成型過程，需要在金屬模具內放入碳纖維並充填樹脂。但是要讓樹脂均勻注入模具內，過程相當困難。為此，也往往需要反覆的重新開模測試。

日產為解決這個問題，將樹脂的摩擦係數及溫度變化帶入算式當中，也成功確立了模擬方法。在設計階段就可進行準確預測，也讓開發期間得以縮短一半時間。

坂本秀行表示，零件的生產速度已縮短到 2 分鐘 1 個，變得和汽車的生產步調相同。打算應用在 2024 至 2025 年所推出的車款上頭。將以 SUV 等車款為對象，逐漸的擴大使用層面。

日產目標在 2022 年度前，二氧化碳排放量要較 2000 年度時降低 4 成，到了 2050 年度前更要刪減 9 成 (與 2000 年度相比)。為了達成目標，車輛的電動化及輕量化也成了重要任務，也因而加速 CFRP 的研發。